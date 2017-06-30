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Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей
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29 июня 2017, 12:56
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Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя
Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.
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27 июня 2017, 10:13
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Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд
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26 июня 2017, 12:41
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Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин
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24 июня 2017, 04:12
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В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке
В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре …
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24 июня 2017, 03:10
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12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью
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24 июня 2017, 01:41
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Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком
Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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23 июня 2017, 07:14
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Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
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22 июня 2017, 12:04
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Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
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16 июня 2017, 09:33
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом …
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13 июня 2017, 10:04
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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49