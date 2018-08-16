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В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»
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16 августа 2018, 09:05
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.
"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. …
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15 августа 2018, 09:24
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом
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3 августа 2018, 09:54
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В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
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2 августа 2018, 10:23
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06
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Самарских врачей поздравили с Днем медицинского работника
Сегодня, 17 июня, в театре оперы и балета состоялось торжественное чествование лучших специалистов в сфере здравоохранения. В Самарской области теперь стало на одного заслуженного врача РФ больше - почетное звание присвоено заведующей онкологическим отделением Сызранской ЦГБ Галине Широковой. Еще два …
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17 июня 2015, 02:03
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В Самарской области появится почётное "космическое" звание
На рассмотрение губернской думы внесен законопроект об учреждении звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области". В пояснительной записке к документу указано, что его предлагается присваивать высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным сотрудникам предприятий авиационно-космического комплекса за заслуги в разработке и внедрении …
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14 апреля 2015, 01:50
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В Самарской области будут свои народные артисты
Сегодня, 22 апреля, Самарская губернская дума утвердила изменения в законе «О наградах Самарской области». Это связано с инициативой губернатора Николая Меркушкина, высказанной им 18 апреля. Он предложил учредить в регионе почетное звание «Народный артист Самарской области».
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22 апреля 2014, 05:57