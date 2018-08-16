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В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарских «Крыльях Советов» появился еще один новичок: в клуб на правах свободного агента перешел бывший защитник «Анжи» Мирал Самарджич. 31-летний словенец подписал контракт с командой сроком на один год. 
 
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
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В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды

В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.

"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. 
15 августа 2018, 09:24
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
3 августа 2018, 09:54
В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В четверг, 2 августа, около двух часов ночи произошел пожар в расселенном доме на улице Хвалынской в Сызрани. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, возгорание люди заметили около двух часов ночи. По предварительной информации, площадь пожара составила несколько 
2 августа 2018, 10:23
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
Самарских врачей поздравили с Днем медицинского работника

Самарских врачей поздравили с Днем медицинского работника

Сегодня, 17 июня, в театре оперы и балета состоялось торжественное чествование лучших специалистов в сфере здравоохранения. В Самарской области теперь стало на одного заслуженного врача РФ больше - почетное звание присвоено заведующей онкологическим отделением Сызранской ЦГБ Галине Широковой. Еще два 

17 июня 2015, 02:03
В Самарской области появится почётное

В Самарской области появится почётное "космическое" звание

На рассмотрение губернской думы внесен законопроект об учреждении звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области". В пояснительной записке к документу указано, что его предлагается присваивать высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным сотрудникам предприятий авиационно-космического комплекса за заслуги в разработке и внедрении 
14 апреля 2015, 01:50
В Самарской области будут свои народные артисты

В Самарской области будут свои народные артисты

Сегодня, 22 апреля, Самарская губернская дума утвердила изменения в законе «О наградах Самарской области». Это связано с инициативой губернатора Николая Меркушкина, высказанной им 18 апреля. Он предложил учредить в регионе почетное звание «Народный артист Самарской области».
Теперь формой поощрения за 

22 апреля 2014, 05:57
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