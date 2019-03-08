Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне? Сегодня прекрасная половина населения нашей страны отмечает свой праздник — Международный женский день. Он иметь очень долгую и непростую историю. Изначально праздник задумывался как напоминание о том, что женщины имеют равные права с мужчинами. Но со временем социально-политический налет сошел …