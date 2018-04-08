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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

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Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
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Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на 
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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.

В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных 
2 февраля 2018, 06:55
Ученые пояснили, почему кофе нужно заваривать холодным способом

Ученые пояснили, почему кофе нужно заваривать холодным способом

Американские исследователи поведали об особенностях заваривания кофе холодным способом. В результате экспериментов они сделали умозаключение, что в таком случае популярный напиток оказывается гораздо полезнее для человеческого организма.
По мнению ученых из США, люди во всех странах готовят кофе неправильно. Как 

28 декабря 2017, 10:06
Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.
В перечне недугов, которым противостоит популярный бодрящий напиток, — диабет, слабоумие, проблемы с печенью и сосудами, и многое другое, рассказывается на 

23 ноября 2017, 03:07
Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Закономерным итогом этого стало удвоение ввоза кофейных зерен.
Наряду с ростом потребления бодрящего напитка  это связано со становлением в Российской Федерации новой кофейной культуры, которая уже получила широкое 

16 октября 2017, 05:16
Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска

Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска

Неравнодушные очевидцы просят сызранцев помочь молодому человеку, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации, пишет КТВ-ЛУЧ
 
Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается 
10 октября 2017, 10:04
Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
 
Граждан заманивают бесплатными услугами и подарками некоторых медикаментов и даже аппаратуры для измерения давления, сахара 

2 августа 2017, 04:01
В Самаре лжеэлектрики обманом собирают деньги с горожан

В Самаре лжеэлектрики обманом собирают деньги с горожан

Администрация Железнодорожного района Самары предупредила жителей многоквартирных домов, что в последнее время участились «набеги» псевдоэлектриков и контролеров. Злоумышленники представляются, как правило, сотрудниками известных энергетических компаний, таких как Самарская сетевая компания, городские электрические сети, СамараГорЭнерго.

Мошенники навязчиво убеждают горожан производить замену счетчиков 

8 июня 2017, 12:05
В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

Самарские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в хищении денег 78-летней пенсионерки. По данным силовиков, преступление было совершено путем обмана, в квартире дома на улице Дыбенко.

Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
6 марта 2017, 03:11
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