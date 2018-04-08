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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
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2 апреля 2018, 02:43
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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
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2 апреля 2018, 10:12
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08
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В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак
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2 февраля 2018, 06:55
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Ученые пояснили, почему кофе нужно заваривать холодным способом
Американские исследователи поведали об особенностях заваривания кофе холодным способом. В результате экспериментов они сделали умозаключение, что в таком случае популярный напиток оказывается гораздо полезнее для человеческого организма.
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28 декабря 2017, 10:06
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Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день
Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.
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23 ноября 2017, 03:07
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Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе
Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Закономерным итогом этого стало удвоение ввоза кофейных зерен.
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16 октября 2017, 05:16
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Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска
Неравнодушные очевидцы просят сызранцев помочь молодому человеку, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации, пишет КТВ-ЛУЧ
Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается …
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10 октября 2017, 10:04
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Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!
Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
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2 августа 2017, 04:01
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В Самаре лжеэлектрики обманом собирают деньги с горожан
Администрация Железнодорожного района Самары предупредила жителей многоквартирных домов, что в последнее время участились «набеги» псевдоэлектриков и контролеров. Злоумышленники представляются, как правило, сотрудниками известных энергетических компаний, таких как Самарская сетевая компания, городские электрические сети, СамараГорЭнерго.
Мошенники навязчиво убеждают горожан производить замену счетчиков …
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8 июня 2017, 12:05
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11