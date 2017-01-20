В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали себя кожвен, областной наркологический и противотуберкулезный диспансеры, а также Отрадненская, Октябрьская и Хворостянская больницы. Они набрали одинаковое количество баллов. Замыкают рейтинг Жигулевская ЦРБ, Тольяттинский врачебно-физкультурный диспансер и Сызранская горполиклиника.
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