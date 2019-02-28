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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В ночь с 25 на 26 февраля в Сызранском районе области произошло нападение на таксиста. В селе Уваровка трое злоумышленников избили 28-летнего водителя, выбросили его на мороз и угнали машину. Правда, судя по всему, далеко уехать преступникам не удалось. Украденную 
27 февраля 2019, 03:35
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.

Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом 
23 февраля 2019, 04:05
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали очередного браконьера. Когда нарушителя удалось обнаружить, он уже выловил 91 рака с помощью шести многозаходовых ловушек. У 35-летнего мужчины изъяли орудия лова, добычу и моторную лодку. По сообщению МВД России по Приволжскому Федеральному округу, сейчас с него уже 
26 сентября 2018, 10:12
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
В блогах: под Самарой погибли раки

В блогах: под Самарой погибли раки

В другом паблике "ВК" - "Жесть Самара" - поведали, что вчера на трассе Сызрань - Саратов ползали живые раки. Сие "явление природы" возникло после очередного дорожно-транспортного происшествия. Не доезжая Базарного Карабулака, столкнулись грузовая "Газель" и фура DAF. В результате 
22 сентября 2017, 05:53
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
В Самарской области изъяли 220 раколовок и 13,7 тыс. метров сетей, установленных браконьерами

В Самарской области изъяли 220 раколовок и 13,7 тыс. метров сетей, установленных браконьерами

С 15 апреля 2014 года в Самарской области в связи с началом нереста рыбы введены жесткие ограничения для рыболовов. Разрешено рыбачить только с берега с одной поплавочной или донной удочкой, крючков должно быть не больше двух. Все остальные орудия лова 

7 мая 2014, 01:41
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