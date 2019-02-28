Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, а еще по двум продолжаются проверки.
В руках силовиков оказался внушительный набор браконьерского инвентаря: 34 многозаходные ловушки, около 500 метров сетей и различные приспособления для зимней рыбалки. У нарушителей изъята рыба различных пород и более 600 раков. Последних, к слову, полицейские сразу отпустили в естественную среду обитания.
Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 100 тысяч рублей.
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