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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

На 
4 сентября 2018, 07:55
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 
4 сентября 2018, 05:25
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.

Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».

Предполагается, что 

3 сентября 2018, 03:50
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
 
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел 
2 сентября 2018, 05:33
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров.  Он расположен в Западных Альпах 
26 августа 2018, 04:03
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
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