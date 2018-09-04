|
Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
|
4 сентября 2018, 09:45
|
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
|
4 сентября 2018, 07:55
|
Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
|
4 сентября 2018, 06:14
|
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой
В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 …
|
4 сентября 2018, 05:25
|
В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
|
3 сентября 2018, 05:46
|
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки
В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.
Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».
Предполагается, что …
|
3 сентября 2018, 03:50
|
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани
|
3 сентября 2018, 12:42
|
Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани
Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел …
|
2 сентября 2018, 05:33
|
В блогах: съёмки батальных сцен завершены
|
1 сентября 2018, 12:14
|
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
|
31 августа 2018, 03:56
|
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
|
31 августа 2018, 12:58
|
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
|
30 августа 2018, 04:36
|
Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан
Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров. Он расположен в Западных Альпах …
|
26 августа 2018, 04:03
|
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
|
20 августа 2018, 02:40