2
37
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
Новое дело блогера?

Новое дело блогера?

Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по 
4 февраля 2019, 10:11

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные 
6 декабря 2018, 11:02
Castorama закроют в Тольятти

Castorama закроют в Тольятти

"Castorama Россия" приняла решение о закрытии своего магазина в Тольятти. Торговый объект, находящийся на Автозаводском шоссе, будет работать до 24 марта 2019 года. Такое решение было принято прежде всего из-за высоких операционных расходов и никак не связано с объявлением британского 
6 декабря 2018, 08:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх