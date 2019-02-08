Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела. … - Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой