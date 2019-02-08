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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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Новое дело блогера?
Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по …
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4 февраля 2019, 10:11
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей
Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные …
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6 декабря 2018, 11:02
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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