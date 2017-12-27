Millhouse Романа Абрамовича выкупит у них около 5% ГМК за $1,5 млрд, а не у самой компании, сообщают "Ведомости".

Основные акционеры "Норникеля" – "Интеррос" и UC Rusal, а также Millhouse, выступающая как гарант мировой, подписали соглашение, направленное на прекращение акционерного конфликта, …