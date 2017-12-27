Совет директоров сызранского завода «Тяжмаш» одобрил заключение крупной сделки с горно-металлургической компанией «Норильский никель», говорится в сообщении общества на портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о выполнении «под ключ» комплекса работ по проектированию, поставке оборудования, выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных и работ по вводу в промышленную эксплуатацию 7 пусковых комплексов на «Усть-Хантайской гидроэлектростанции». Общая стоимость контракта - почти 8 миллиардов рублей. Кроме того «Тяжмашу» предстоит обеспечить прохождение госэкспертизы. Договор с учетом гарантийного срока эксплуатации оборудования рассчитан на 130 месяцев. Напомню, предприятие контролирует его топ-менеджмент, в частности семья Трифоновых.
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