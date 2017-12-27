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Материалы по теме:

«Тяжмаш» выплатит дивиденды

«Тяжмаш» выплатит дивиденды

Компания «Тяжмаш» выплатит дивиденды за первое полугодие 2017-го только по привилегированным акциям. По обыкновенным ценным бумагам они начисляться не будут. Такое решение приняло общее собрание акционеров компании. Выплата на одну акцию составит 1423 рубля, а суммарный объем дивидендов - 421 

11 сентября 2017, 05:11
«Тяжмаш» отсудил полмиллиарда

«Тяжмаш» отсудил полмиллиарда

Сызранский «Тяжмаш» взыскал с «Уральской торговой промышленной компании» 546 млн рублей. С иском на такую сумму завод обращался в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, Уральская ТПК задолжала «Тяжмашу» за поставку оборудования для строительства теплоэлектроцентрали в городе Советская Гавань 

28 августа 2017, 05:53
«РусГидро» показало смонтированные мельницы сызранского производства

«РусГидро» показало смонтированные мельницы сызранского производства

Изображения смонтированных на возводимой ПАО "РусГидро" Сахалинской ГРЭС-2 мельниц для угля, которые были произведены на АО "Тяжмаш", размещены в Интернете. Как известно, для электростанции на сызранском предприятии было произведено 6 мельниц для размола бурого угля и штыковые затворы. Они также 

17 мая 2017, 09:37
Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается 

12 апреля 2017, 04:17
С начала года многие сделки можно совершать лишь с участием нотариуса

С начала года многие сделки можно совершать лишь с участием нотариуса

По мнению законотворцев, это должно исключить случаи мошенничества при сделках с недвижимостью и купле-продаже автомобиля. Правда, за надежность придется заплатить, зачастую десятки тысяч рублей. С 2017 года большинство сделок с недвижимостью должны сопровождаться нотариусом. Стоимость услуг может исчисляться десятками тысяч 

24 января 2017, 06:18
$53 млрд – самая крупная сделка в истории IT-индустрии

$53 млрд – самая крупная сделка в истории IT-индустрии

Корпорация DELL приобретает EMC, производителя систем хранения данных, по 33,15 доллара за акцию, что выше среднерыночной стоимости. Другими словами, более чем за 53 миллиарда долларов. По данным из других источников, сумма покупки может составить 67 миллиардов.
Переговоры велись более года. Потенциальным 
12 октября 2015, 04:59

"Автовазбанк" прокредитует "Промсвязьбанк"

Тольяттинский "Автовазбанк" предоставит "Промсвязьбанку" два кредита на 7 миллионов 200 тысяч долларов и 7 миллионов 600 тысяч евро, или 509 и 616 миллионов рублей соответственно по курсу на момент совершения сделки. Срок погашения займов - 25 сентября 2015 года.
26 августа 2015, 04:07
ОАО

ОАО "Тяжмаш" заключило крупный контракт с концерном ПВО "Алмаз-Антей"

Сызранское ОАО "Тяжмаш" заключило второй за неделю контракт с ПВО "Алмаз-Антей". Сумма сделки составила более 5,5 миллиарда рублей, срок исполнения контракта - до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в понедельник, 13 июля, совет директоров предприятия одобрил аналогичный договор на 
17 июля 2015, 05:36
Помогать Потанину управлять

Помогать Потанину управлять "Норникелем" будет Евгений Яковлев

Первым заместителем Владимира Потанина на посту гендиректора "Норильского никеля" может стать бывший гендиректор машиностроительной "дочки" РЖД – группы "Ремпутьмаш" ("РПМ") - Евгений Яковлев, сообщают "Ведомости".

Фигура первого заместителя гендиректора "Норникеля" будет очень важной для компании – этот человек будет курировать самые значимые 

15 января 2013, 10:15
Акционеры

Акционеры "Норильского никеля" решили заработать на мировой

Millhouse Романа Абрамовича выкупит у них около 5% ГМК за $1,5 млрд, а не у самой компании, сообщают "Ведомости".

Основные акционеры "Норникеля" – "Интеррос" и UC Rusal, а также Millhouse, выступающая как гарант мировой, подписали соглашение, направленное на прекращение акционерного конфликта, 

12 декабря 2012, 08:50
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