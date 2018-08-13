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Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»
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13 августа 2018, 06:17
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В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики
В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по …
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13 августа 2018, 05:16
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Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой
18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. …
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13 августа 2018, 03:38
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Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
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13 августа 2018, 02:19
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова
В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.
Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию …
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24 июля 2018, 01:05
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На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей
Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.
Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит …
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20 июля 2018, 09:48
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В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре
Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.
Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца …
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10 июля 2018, 03:14