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Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из 
21 ноября 2018, 12:04
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Творческая группа из Сызрани под названием The Sprut решила пошутить над поп-певцом Димой Биланом. Умельцы сняли и выложили в сеть клип-пародию на песню «Держи». Ролик они приурочили к концерту исполнителя, который должен состояться в городе 14 ноября.

Группа решила 
6 ноября 2018, 11:58
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Российские медики никак не могут переломить в стране ситуацию с ожирением среди мужчин. За последние несколько количество граждан, страдающих этим недугом, не меняется. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. По его словам, эта 
30 марта 2018, 08:06
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Около года назад жительница Британии Джеки Дибб узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили женщине диагноз - лобно-височная деменция. Медики сказали, что ей осталось жить не более пяти лет.

Джеки и ее супруг решили, что терять уже нечего и остаток 
22 февраля 2018, 09:56
Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

В ночь с пятницы на субботу, с 20 на21 мая, в Самаре сотрудниками полиции был задержан 22-летний молодой в состоянии наркотического опьянения. Предположительно, он находился под воздействием «спайсов».

Стражей порядка вызвали очевидцы, которые заметили, как возле одного из домов 
21 мая 2016, 03:39
В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

Об этом рассказал Русской службе новостей Вадим Покровский, глава Федерального центра СПИД. Академик отметил, что из-за большого количества зараженных мужчин в зоне риска много женщин.

Более половины российских носителей вируса – наркозависимые, чуть более 40% - гетеросексуалы, не употребляющие 
15 июня 2015, 12:07
Наркозависимых в Самарской области вдвое больше, чем в среднем по России

Наркозависимых в Самарской области вдвое больше, чем в среднем по России

Уровень наркотизации в Самарской области составляет 494 человека на 100 тысяч населения, сообщает областная прокуратура. Это один их худших показателей по России. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе в среднем 244 наркомана на 100 тысяч граждан, по стране - 227. 
8 апреля 2015, 04:44
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