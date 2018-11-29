Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.
В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ МВД России «Сызранское» и прокуратуры провели лекции о вреде пагубных привычек. Главной задачей было донести до участников акции, что употребление наркотиков не только наносит колоссальный вред здоровью, но и приводит к уголовной ответственности.
Профилактическая работа велась не только с сызранскими студентами, но и с преподавателями учебных заведений. Специально для них организаторы акции провели семинар по профилактике негативных явлений в молодёжной среде.
По итогам игры «Продвигай жизнь» руководителям интерактивных площадок вручили благодарственные письма. В свою очередь студенты, которые набрали больше всех баллов в викторине, получили полезные призы - фитнес-браслеты.
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