Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа? Почти треть всех облигаций федерального займа принадлежит иностранным инвесторам. Эксперты связывают это с таким явлением, как carry trade. Эта стратегия позволяет получать прибыль за счет разницы в процентных ставках в разных государствах. Например, инвестор берет в кредит определенную сумму в …