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Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по 

13 ноября 2017, 07:02

"Самаратранснефть-терминал" начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей

"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча 

15 сентября 2017, 08:58
Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Почти треть всех облигаций федерального займа принадлежит иностранным инвесторам. Эксперты связывают это с таким явлением, как carry trade. Эта стратегия позволяет получать прибыль за счет разницы в процентных ставках в разных государствах. Например, инвестор берет в кредит определенную сумму в 
1 сентября 2017, 11:36
В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

Суд вынес приговоры сотрудникам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Петру Митрофанову и Александру Кофанову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору.

Следствием установлено, что Митрофанов и Кофанов получили от сотрудника фирмы-подрядчика  247 тысяч рублей по шести договорам 

30 мая 2017, 05:42
Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей

За последние 5 лет госдолг Самарской области увеличился почти вдвое до 66 с половиной миллиардов рублей. Для погашения своих финансовых обязательств правительство намерено выпустить очередную партию облигаций на 10 миллиардов рублей. Каждая бумага будет стоить тысячу рублей. Купить их можно 

30 мая 2017, 05:02

"Народный заем" продадут на вторичном рынке

"Газбанк" выступит посредником при реализации облигаций "Народного займа" Самарской области на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг -  ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Соответствующий договор был заключен 19 мая. Финансовому учреждению предстоит предоставлять информацию об эмитенте покупателям, 

22 мая 2017, 05:32
Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.
Корпорация занимается развитием в регионе сразу нескольких долгосрочных инвестиционных проектов. Один из них, который касается сферы коммунальных услуг, и был презентован главе региона 

12 декабря 2016, 05:06
Совладельцем самарского «Курумоча» стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

Совладельцем самарского «Курумоча» стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» стал владельцем самарского «Курумоча», направив 5 миллиардов рублей на выкуп допэмиссии акций компании «Курумоч-инвест». Последняя владеет 100-процентным пакетом самарского аэроузла, все перечисленные организации входят в холдинг «Аэропорты регионов», аффилированный известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Сделка по приобретению 

11 июля 2016, 05:44

"Курумоч" сработал в "минус"

Международный аэропорт Курумоч получил убытки по итогам работы в 2015 году. Накануне его единственный акционер  - ЗАО "Курумоч-Инвест" утвердило финансовый отчет компании. Выручка аэропорта увеличилась на 12% и составила 1 миллиард 967 миллионов рублей, при этом вместо прибыли в 599 

6 июля 2016, 01:57
В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

Соответствующую инвестиционную программу на суд общественности в сентябре вынесет компания "Т Плюс".
На балансе её самарского филиала сегодня 7 ТЭЦ и ГРЭС. Основная задача инвестпроекта - повышение качества снабжения жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани теплом и горячей водой.
Специалисты 

14 июня 2016, 01:57
В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В связи с прогнозируемым в ближайшие дни весенним потеплением Самарский филиал "Т Плюс" и «Предприятие тепловых сетей» заявили о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию потребителей. По состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, в адрес энергетиков уже поступило 
7 апреля 2016, 01:11
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