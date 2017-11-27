Компания «Т плюс» Виктора Вексельберга отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей. Предложенную банками-операторами ставку в 8,1 процента энергетики посчитали слишком высокой. Фактически это означает, что, по мнению «Т плюс», она могла бы занять эту же сумму в качестве кредита на более выгодных условиях. Меж тем, утверждают аналитики, ставка в 8,1 процента - и так очень низкая, соответствующая первоклассным заемщикам: возможно, в последний момент в «Т плюс» нашли еще более дешевую альтернативу. По данным из открытых источников, деньги энергетикам понадобились на обеспечение текущей деятельности и финансирование ряда проектов по модернизации. «Т Плюс» - крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Работает в 16 регионах, в том числе и Самарской области. Сейчас «Т Плюс» столкнулась с проблемой неплатежей. Только в 63-м регионе долг потребителей достигает 9 миллиардов рублей.
|
Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга
Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по …
|
13 ноября 2017, 07:02
|
"Самаратранснефть-терминал" начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей
"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча …
|
15 сентября 2017, 08:58
|
Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?
|
1 сентября 2017, 11:36
|
В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп
Суд вынес приговоры сотрудникам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Петру Митрофанову и Александру Кофанову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору.
Следствием установлено, что Митрофанов и Кофанов получили от сотрудника фирмы-подрядчика 247 тысяч рублей по шести договорам …
|
30 мая 2017, 05:42
|
Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей
|
30 мая 2017, 05:02
|
"Народный заем" продадут на вторичном рынке
"Газбанк" выступит посредником при реализации облигаций "Народного займа" Самарской области на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг - ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Соответствующий договор был заключен 19 мая. Финансовому учреждению предстоит предоставлять информацию об эмитенте покупателям, …
|
22 мая 2017, 05:32
|
Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.
|
12 декабря 2016, 05:06
|
Совладельцем самарского «Курумоча» стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово»
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» стал владельцем самарского «Курумоча», направив 5 миллиардов рублей на выкуп допэмиссии акций компании «Курумоч-инвест». Последняя владеет 100-процентным пакетом самарского аэроузла, все перечисленные организации входят в холдинг «Аэропорты регионов», аффилированный известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Сделка по приобретению …
|
11 июля 2016, 05:44
|
"Курумоч" сработал в "минус"
|
6 июля 2016, 01:57
|
В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла
Соответствующую инвестиционную программу на суд общественности в сентябре вынесет компания "Т Плюс".
|
14 июня 2016, 01:57
|
В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей
|
7 апреля 2016, 01:11