Плитка в струкачах уходит под землю, гарантийного ремонта не видно и по другим проблемам @DepGorHozSamara @SamMobilePriem pic.twitter.com/nmEmlmzT6z— НиколЯ (@kurlin_nikolai) 12 августа 2018 г.
|
Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов
|
9 августа 2018, 02:42
|
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
|
4 июля 2018, 10:39
|
1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре
В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую …
|
20 июня 2018, 04:06
|
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»
|
13 июня 2018, 10:52
|
В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
|
7 июня 2018, 10:59
|
Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти
|
16 апреля 2018, 12:11
|
Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада …
|
16 апреля 2018, 11:43
|
Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе
Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании …
|
10 апреля 2018, 04:08
|
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
|
10 апреля 2018, 10:07
|
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
|
9 апреля 2018, 03:43
|
Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
|
31 июля 2017, 01:39