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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

В субботу, 25 августа, в Струковском саду в Самаре пройдет XIV Фестиваль цветов. Напомним, что его организуют в нашем городе с 2005 года. В этом году по пешеходной улице Куйбышева пройдет тематическое карнавальное шествие. В нем будут участвовать артисты театра 

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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую 

20 июня 2018, 04:06
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Время до начала чемпионата мира по футболу уже исчисляется часами, а около стадиона «Самара Арена» работы по благоустройству территории пока еще не закончены. Сейчас там завершается укладка плитки на пешеходной зоне. Судя по фото, доделать осталось совсем немного.

— 
13 июня 2018, 10:52
В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. 
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Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Утром 16 апреля в Тольятти произошел провал грунта. Огромная яма в асфальте образовалась в районе дома №43 по улице Фрунзе. В нее угодил мусоровоз. Машина засела в дыре задними колесами.

По словам очевидцев, как только автомобиль выбрался из западни, 
16 апреля 2018, 12:11
Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада 
16 апреля 2018, 11:43
Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании 
10 апреля 2018, 04:08
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.

Напомним, 
31 июля 2017, 01:39
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