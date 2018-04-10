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Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области
Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные …
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10 апреля 2018, 11:28
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье
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9 апреля 2018, 04:19
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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Самарская область предложила 2 проекта в Стратегию пространственного развития РФ
Минэкономразвития России завершило прием предложений от губернаторов по включению их регионов в так называемую «Стратегию пространственного развития» страны до 2025 года. Как пишут федеральные СМИ, стало известно, с какими именно инициативами выступили на местах. Самарская область предложила два крупнейших инфраструктурных …
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9 апреля 2018, 07:00
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Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
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9 апреля 2018, 10:10
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Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол
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7 апреля 2018, 05:39
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
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3 апреля 2018, 08:27
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Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018
Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет …
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2 апреля 2018, 05:45
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700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
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2 апреля 2018, 02:30
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К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область
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31 марта 2018, 09:11