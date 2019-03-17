|
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
|
17 марта 2019, 08:39
|
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
|
16 марта 2019, 09:09
|
Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода
|
15 марта 2019, 11:22
|
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
|
14 марта 2019, 08:40
Мы Вам перезвоним!