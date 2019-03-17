Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода … В четверг. 14 марта, на трассе в Волжском районе области случилась серьезная автокатастрофа: столкнулись три машины и в автокегельбане пострадал пешеход. В 08:40 45-летняя автоледи, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, ехала по трассе «Самара-Волгоград» в сторону областной столицы. Погодные условия