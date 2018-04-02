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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ
Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового …
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30 марта 2018, 01:20
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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День весеннего равноденствия наступил в Самаре
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20 марта 2018, 11:11
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1 апреля хозяин бельгийского отеля задержан за плохую шутку
Сегодня в городе Шарлеруа (Бельгия) задержали мужчину, сообщившего о захвате гостиницы двумя вооруженными людьми. Выяснилось, что это была неудачная первоапрельская шутка со стороны владельца отеля. Он отправил знакомому SMS-сообщение, что террористы взяли его в заложники. Получатель сразу же обратился к …
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1 апреля 2016, 03:56
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Каждый десятый россиянин хочет разыграть руководителя 1 апреля
Специальное исследование, посвященное 1 апреля, провели сотрудники портала Superjob. Выяснилось, что более трети опрошенных (36%) считают допустимым разыграть своего руководителя. Однако сделать это решаются не все. Шутить с начальством готов лишь каждый десятый. В основном это молодые мужчины с ежемесячной …
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1 апреля 2016, 12:01
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Журнал Nature привел «доказательства» существования драконов
1 апреля издание Nature опубликовало статью о том, что драконы на самом деле существовали, и привело доказательства. Такой материал стал первоапрельской шуткой. Издание также предупредило своих читателей, что эти существа могут возродиться сейчас.
Создатели статьи шутят, что в библиотеке Оксфордского …
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2 апреля 2015, 12:49
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Пользователи Google могут поиграть в Pac-Man в сервисе Google Maps
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1 апреля 2015, 04:58