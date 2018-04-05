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Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
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5 апреля 2018, 12:19
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Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области
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5 апреля 2018, 12:00
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Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре
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5 апреля 2018, 10:47
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Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
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4 апреля 2018, 04:27
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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В Самаре спущен на воду танкер «Святой князь Владимир»
Уникальное событие для Самарской области. Теперь и наш регион может гордиться не только авиакосмическим и автомобильным кластером - впервые в истории губернии предприятие, которое до этого занималось исключительно ремонтом судов, построило новый современный танкер.
В советское время у наших танкеров не …
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29 июля 2016, 10:47
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В Самаре спустят на воду новый танкер
Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо …
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27 июля 2016, 05:01
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Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии
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4 февраля 2016, 04:51
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Российский танкер захвачен у берегов Ливии
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17 сентября 2015, 08:03