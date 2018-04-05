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Материалы по теме:

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной 
5 апреля 2018, 12:00
Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый 
5 апреля 2018, 10:47
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
В Самаре спущен на воду танкер «Святой князь Владимир»

В Самаре спущен на воду танкер «Святой князь Владимир»

Уникальное событие для Самарской области. Теперь и наш регион может гордиться не только авиакосмическим и автомобильным кластером - впервые в истории губернии предприятие, которое до этого занималось исключительно ремонтом судов, построило новый современный танкер.

В советское время у наших танкеров не 

29 июля 2016, 10:47
В Самаре спустят на воду новый танкер

В Самаре спустят на воду новый танкер

Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо 
27 июля 2016, 05:01
Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Нефтяной транспорт Leon Dias, на борту которого находились моряки из России, Грузии и Филиппин, был атакован и захвачен вооруженной бандитской группировкой у берегов Нигерии. Об этом, в частности, сообщило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на Дирка Стеффана - директора датской 
4 февраля 2016, 04:51
Российский танкер захвачен у берегов Ливии

Российский танкер захвачен у берегов Ливии

Нефтеналивной танкер "Механик Чеботарев" под флагом России захвачен у берегов Ливии, сообщает русская служба Би-би-си. В компании-арендаторе Oil Marine Group заявили, что судно шло из Мальты в направлении порта Завия в Ливии, когда было остановлено военным кораблем под флагом Ливии.
По данным 
17 сентября 2015, 08:03
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