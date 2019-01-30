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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. 
30 января 2019, 08:01
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две 
30 января 2019, 05:01
«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

10-ый арбитражный апелляционный суд Москвы разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в торговом центре «Московский» в Самаре. Вместе с тем французской компании предстоит выплатить владельцу ТРК долг за аренду в размере около 9,5 млн рублей, тогда как «Московский» требовал 
30 января 2019, 08:27
Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов 
при приеме пластика в самарском общественном транспорте. 
29 января 2019, 08:52
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы 
30 октября 2018, 09:12
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