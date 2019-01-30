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На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей
На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. …
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30 января 2019, 08:01
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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
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30 января 2019, 05:05
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В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
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30 января 2019, 05:01
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«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»
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30 января 2019, 08:27
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Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
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29 января 2019, 08:52
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
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21 января 2019, 08:52
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Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека
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10 декабря 2018, 09:39
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Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому
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14 ноября 2018, 08:05
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В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором
Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы …
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30 октября 2018, 09:12
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