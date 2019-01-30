Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд … В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было