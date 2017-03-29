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Бывший самарский депутат Сергей Богданов стал вице-президентом «Техоборонпрома»
Экс-депутат Самарской гордумы Сергей Богданов будет работать в «Техоборонпроме». Он стал вице-президентом группы компаний, бенефициаром которой является известный бизнесмен Алексей Леушкин.
Полномочия Богданова в Думе были досрочно прекращены в феврале 2014 года в связи с привлечением его к уголовной …
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22 марта 2017, 02:30
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Алексей Леушкин довел свою долю в АО "Металлист-Самара" до блокпакета
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8 декабря 2016, 11:32
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Алексей Леушкин досрочно собирает акционеров "Гидроавтоматики"
Собрание акционеров ОАО "Гидроавтоматика" состоится 12 декабря текущего года. Такое решение принял совет директоров предприятия по требованию одного из основных держателей ценных бумаг Алексея Леушкина. На повестку дня он поставил вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета. Не исключено, что это …
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4 октября 2016, 03:36
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Экс-депутата Сергея Богданова освободят и устроят на работу
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23 декабря 2015, 05:21
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Делом экс-депутата из Самары Сергея Богданова заинтересовались в аппарате Панфиловой
Резонансным уголовным делом бывшего депутата самарской гордумы Сергея Богданова заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам человека в России, сообщают федеральные СМИ. В правозащитной организации, возглавляемой Эллой Панфиловой, уверены, что Богданов выполнил все условия для условно-досрочного освобождения, которого он пытается добиться …
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9 ноября 2015, 02:28
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Бизнесмен Алексей Леушкин продал принадлежащие ему акции самарского "Авиаагрегата"
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3 июля 2015, 06:08
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Самарский экс-депутат Сергей Богданов добился перевода в колонию-поселение
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4 декабря 2014, 11:16
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Прокуратура Самары требует лишить Сергея Богданова полномочий депутата
Прокуратура Самары требует, чтобы местная гордума досрочно лишила депутатского кресла бывшего директора Самарского резервуарного завода (СРЗ) Сергея Богданова (на фото), приговоренного к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, завод по указанию Богданова отгрузил продукцию на 72 …
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4 февраля 2014, 04:50