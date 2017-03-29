Бывший самарский депутат Сергей Богданов стал вице-президентом «Техоборонпрома» Экс-депутат Самарской гордумы Сергей Богданов будет работать в «Техоборонпроме». Он стал вице-президентом группы компаний, бенефициаром которой является известный бизнесмен Алексей Леушкин.



Полномочия Богданова в Думе были досрочно прекращены в феврале 2014 года в связи с привлечением его к уголовной …