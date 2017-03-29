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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Экс-депутат Самарской гордумы Сергей Богданов будет работать в «Техоборонпроме». Он стал вице-президентом группы компаний, бенефициаром которой является известный бизнесмен Алексей Леушкин.

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Экс-депутата Сергея Богданова освободят и устроят на работу

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Делом экс-депутата из Самары Сергея Богданова заинтересовались в аппарате Панфиловой

Делом экс-депутата из Самары Сергея Богданова заинтересовались в аппарате Панфиловой

Резонансным уголовным делом бывшего депутата самарской гордумы Сергея Богданова заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам человека в России, сообщают федеральные СМИ. В правозащитной организации, возглавляемой Эллой Панфиловой, уверены, что Богданов выполнил все условия для условно-досрочного освобождения, которого он пытается добиться 
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Бизнесмен Алексей Леушкин продал принадлежащие ему акции самарского

Бизнесмен Алексей Леушкин продал принадлежащие ему акции самарского "Авиаагрегата"

Его фамилия исчезла из списка аффилированных лиц компании по данным на 30 июня. В первом квартале у Леушкина было немногим более 2% уставного капитала завода. Теперь практически стопроцентный пакет акций "Авиаагрегата" принадлежат госкорпорации "Ростех".
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Самарский экс-депутат Сергей Богданов добился перевода в колонию-поселение

Самарский экс-депутат Сергей Богданов добился перевода в колонию-поселение

Ходатайство экс-депутата гордумы Сергея Богданова о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение удовлетворено. Решение принято в суде Промышленного района Самары.

Напомним, Богданов был осужден на 3 года лишения свободы в октябре 2013 года за превышение должностных полномочий. Как 
4 декабря 2014, 11:16
Прокуратура Самары требует лишить Сергея Богданова полномочий депутата

Прокуратура Самары требует лишить Сергея Богданова полномочий депутата

Прокуратура Самары требует, чтобы местная гордума досрочно лишила депутатского кресла бывшего директора Самарского резервуарного завода (СРЗ) Сергея Богданова (на фото), приговоренного к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, завод по указанию Богданова отгрузил продукцию на 72 
4 февраля 2014, 04:50
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