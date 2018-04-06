В Самаре телефонные террористы осуждены за анонимные звонки о заминировании зданий. Обоих «звонарей» установили и задержали сотрудники ФСБ. Первый случай произошел еще в конце 2017 года. 4 октября на телефон горячей линии букмекерской конторы «Балтбет» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании офисов организации. Оперативники поймали телефонного террориста в течение нескольких часов. Им оказался 35-летний мужчина.
«Вину признал, объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщили силовики.
Второй случай произошел уже зимой 2018 года. 16 февраля из УФСБ по Краснодарскому краю пришло сообщений, что к ним поступило анонимное сообщение с угрозой совершения теракта в Самаре. Подозреваемого также установили всего за несколько часов и на следующий день в отношении 43-летнего мужчины уже завели уголовное дело. Свой поступок он объяснил также как и предыдущий телефонный террорист.
Первого судили в Отрадном и оштрафовали на 70 тысяч рублей, второй предстал перед Промышленным районным судом в Самаре и приговорен к двум месяцам ограничения свободы.
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