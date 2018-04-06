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ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области

ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области

Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн 

29 марта 2018, 04:12
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
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