ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн …