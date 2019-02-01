8
54
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В четверг, 31 января, в Сызрани произошла трагедия. Из окна 16-этажного дома № 19 по проспекту Королева по неизвестной причине упал вниз молодой парень. Юноша, на вид примерно 20 лет, получил страшные травмы и погиб на месте. Как говорят очевидцы, 
1 февраля 2019, 10:06
В Новокуйбышевске 40-летняя женщина отравилась насмерть суррогатным алкоголем

В Новокуйбышевске 40-летняя женщина отравилась насмерть суррогатным алкоголем

В Новокуйбышевске пятничная посиделка завершилась трагедией: 40-летняя женщина скончалась от отравления суррогатным алкоголем, а ее приятельница попала в больницу в тяжелом состоянии. Компания взрослых людей, в которой были две 40-летние дамы и мужчина, решила провести вместе вечер и отдохнуть: они 
30 января 2019, 09:39
Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали 
28 января 2019, 10:51
На канале ТЕРРА-РЕН ТВ запустят собственный НИИ

На канале ТЕРРА-РЕН ТВ запустят собственный НИИ

В понедельник, 28 января, в эфире телеканала «ТЕРРА-РЕН ТВ» выйдет премьера программы «НИИ РЕН ТВ» (16+), в которой популярный travel-блогер Сергей Доля отправится на поиски истины. В каждом выпуске он будет посещать самые загадочные места на Земле, чтобы переворачивать представление 

25 января 2019, 01:07
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Совсем немного времени остается до вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Обзор событий уходящего дня для вас представят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Представляем основные темы программы:

Перестраивайте ваши маршруты. Во вторник начнется капремонт части Заводского шоссе.
20 августа 2018, 06:07
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». С информационной картиной четверга зрителей будут знакомить ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Основные темы выпуска:

- Берут больше. Средний размер потребительского кредита россиян достиг рекордного уровня
16 августа 2018, 06:30
Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Об основных событиях уходящего дня зрителям расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами:

- Валютные качели. Стоит ли ждать дальнейшего ослабления 
15 августа 2018, 06:03
В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
 
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, 
2 декабря 2017, 02:35
В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.

«Охотников 
23 июля 2017, 05:08
Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
Режиссером сериала будет известный по лентам "Духless" и "Духless-2" Роман Прыгунов. Как рассказывают российские 

7 апреля 2017, 12:15
В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

Исследователи из Италии в процессе раскопок на юге Апеннинского полуострова обнаружили останки девочки примерно 13 лет. Как было установлено, она была захоронена в средние века. С учетом того, как именно она была предана земле, специалисты сделали вывод, что сограждане ее 
19 ноября 2015, 12:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх