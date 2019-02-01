Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали … У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали