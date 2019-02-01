2 февраля исполняется 60 лет с предположительного момента гибели тургруппы Дятлова на Северном Урале. Во время похода при неизвестных обстоятельствах погибли 9 участников группы, а события роковой ночи породили огромное количество версий – от схода лавины и нападения преступников, до техногенной аварии и испытаний оружия.
Если группу погубил сход лавины, то почему не завалена палатка? Могла ли на перевал упасть и взорваться ракета – с учётом того, что все вещи аккуратно сложены, а не разорваны в клочья и не разбросаны вокруг? Если туристов убили шпионы-диверсанты, как они покинули регион? Откуда на некоторых телах явные следы пыток? Мог ли кто-то выжить после беды – и почему ничего не сделал, чтобы спастись? Эти и многие другие вопросы мучают журналистов и исследователей до сих пор.
Но что на самом случилось с девятью туристами в горах Урала в 1959 году? Впервые за 60 лет после трагедии на перевале Дятлова мы приближаемся к разгадке. В распоряжении телеканала оказался сенсационный документ, который, возможно, свидетельствует о том, что власти знали о случившемся еще до того, как туристов начали искать. Это значит, что Игорь Дятлов повел студентов вовсе не в обычный поход.
Особое место в расследовании займёт Семён Золотарёв, самая загадочная жертва трагедии. При опознании тела были обнаружены странные татуировки – которых до этого момента не видел ни один из близких погибшего. Это породило версию о том, что настоящий Семён не только выжил, но и впоследствии оказался в Израиле. Журналисты выяснят, кем же Семён был на самом деле, как он связан со спецслужбами, зачем отправился в горы вместе с Дятловым – и кто лежит в могиле вместо него.
Смотрите эксклюзивное расследование «Перевал Дятлова: оживший свидетель!» – в субботу, 2 февраля, в 18:30 на ТЕРРА РЕН ТВ.
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