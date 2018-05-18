В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.
К 5-й годовщине со дня смерти Алексея Балабанова телеканал выпустит документальный проект, посвящённый режиссёру. Его фильмы, от культового «Брата» до шокирующего «Груза 200», вызывают у зрителей и восторг и протест. А актёры, принимавшие участие в проектах, до сих пор рассказывают о мистическом влиянии, которое Балабанов оказал на их жизнь и судьбу.
Многие из его картин оказались пророческими. В 1994-м Балабанов уже знал, что Европу ждёт нашествие мигрантов. На съёмках фильма «Замок» он говорил: потоки беженцев не приведут к хорошему, Европу ждёт раздел территории.
Режиссёра буквально преследовала смерть. Съёмки картины «Река» в 2000 году, прервавшись на середине, так и не были закончены: исполнительница главной роли попала в автокатастрофу и не выжила. А вскоре в Кармадонском ущелье погибла почти вся съёмочная группа и лучший друг Алексея – Сергей Бодров-младший.
Сам Балабанов был переводчиком в горячих точках, дважды тонул, дважды попадал в серьёзные аварии на дороге, по молодости перегонял вертолёты в зону боевых действий в Сирии. Отовсюду вернулся живым, а собственную смерть «предсказал» за полгода – прямо на съёмках картины.
«Он умер в той же позе, в которой он умер в фильме, – рассказал музыкант Олег Гаркуша, снимавшийся у Алексея Балабанова в его последнем кинопроекте под названием «Я тоже хочу». – И портфель, как в фильме, тоже стоял прямо, буквально в сантиметре от него».
А на 40-й день после смерти Балабанова в Вологодской области рухнула 200-летняя колокольня – та самая, к которой стремились добраться герои его последнего фильма «Я тоже хочу».
О невероятных событиях, связанных со съёмками у известного режиссёра, о предсказаниях, которые оставил создатель «Войны», «Брата» и «Жмурок», а также о тайных сторонах его души расскажут оператор Сергей Астахов и духовник Алексея Балабанова, отец Рафаил.
Была ли смерть Алексея Балабанова случайной?
Какую зловещую тему он выбрал для своего последнего, нереализованного сценария?
Почему режиссёр говорил, что мечтает умереть, и какие тайны он унёс с собой в могилу?
Зачем автор «Брата» собирался уехать на родину Дракулы в Трансильванию?
Смотрите на ТЕРРА РЕН ТВ в новом документальном проекте «Алексей Балабанов. Роковой сценарий». Премьера – в пятницу, 18 мая, в 23:00.
После спецпроекта смотрите фильмы Алексея Балабанова «Жмурки» (16+) и «Мне не больно» (16+), а в субботу – «Брат» (16+), «Брат 2» (16+), «Кочегар» (18+) и «Я тоже хочу» (18+).
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