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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи.
7 мая 2018, 03:23
7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В 
7 мая 2018, 09:45
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Рекордная неделя!

Рекордная неделя!

На неделе с 19 по 25 марта общероссийская доля «РЕН ТВ» в аудитории «Все 25-54» составила 6,8%, обеспечив 4-е место среди федеральных телеканалов.

На минувшей неделе РЕН ТВ установил целый 
30 марта 2018, 02:31
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои 
17 марта 2018, 10:57
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