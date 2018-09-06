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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В День города, 9 сентября, в Самаре состоится городской турнир по скейтбордингу. Он стартует в 14:00 в Струковском саду. Участники будут состязаться на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани, jam session, в игре «Game of SKATE» и получать 
6 сентября 2018, 09:19
Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

10 мая чествовали самых выдающихся ученых современности. Раз в год за вклад в решение задач в разных областях науки им вручают губернаторскую премию в 350 тысяч рублей.
11 мая 2018, 12:43
В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.

"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на 
19 марта 2018, 08:03
На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов

На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов

На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют сразу 329 номинантов. Как сообщает ТАСС, на получение престижной награды выдвинуты 217 человек и 112 организаций. Несмотря на то, что число претендентов на премию в этом году очень велико, его нельзя назвать рекордным. 

27 февраля 2018, 08:31
В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре с 10 июля начнут красить телевизионную башню на улице Советской Армии. Работы продлятся до десятого августа. Время - с 8 до 17 часов по будням. В эти часы возможно приостановление трансляции программ по радио и ТВ.

Самарцев предупреждают: капли 

6 июля 2017, 11:59
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

20 марта на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун». Самые внимательные получат приз!
20 марта 2017, 01:02
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

В понедельник, 20 марта, на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун»*. Самые внимательные получат приз!

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17 марта 2017, 01:55
Новые победы

Новые победы "ТЕРРЫ"

В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
Яркие, целеустремленные и острые на перо. 

19 января 2017, 01:05
Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания 

9 января 2017, 03:38
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