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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
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6 сентября 2018, 10:04
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Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
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6 сентября 2018, 09:47
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В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу
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6 сентября 2018, 09:19
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Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
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11 мая 2018, 12:43
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов
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27 февраля 2018, 08:31
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В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ
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6 июля 2017, 11:59
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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17 марта 2017, 01:55
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Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
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19 января 2017, 01:05
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Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость
Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.
Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания …
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9 января 2017, 03:38