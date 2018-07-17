Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с …