17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.
С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили в администрацию Железнодорожного района на должность председателя комитета по делам молодежи. В 2000 году она была назначена руководителем отдела организационной работы. С сентября 2007 по июль 2013 Елена Лапушкина была заместителем главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года она возглавила Железнодорожный район. В марте 2017 года Елена Владимировна вошла в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от Самарской области.
26 декабря 2017 года депутаты городской думы утвердили кандидатуру Елены Лапушкиной на посту главы администрации Самары.
Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет Елену Владимировну с Днем рождения и желает ей успехов в работе и счастья в личной жизни и крепкого здоровья.
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