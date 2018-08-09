9 августа свой день рождения отмечает глава Самарской области Дмитрий Азаров! Ему исполнилось 48 лет.
Уроженец Куйбышева, он рос, учился и начинал свою политическую карьеру на Самарской земле. В 2009-м вошел в первую сотню кадрового резерва Президента РФ, а уже в 2010-м был избран мэром Самары. За 4 года работы на этом посту Дмитрию Азарову удалось улучшить практически все показали социально-экономического развития города.
Была реконструирована набережная. Отремонтированы почти 4 миллиона квадратных метров дорог. Самара вышла на первое место в ПФО по объемам ввода жилья в эксплуатацию, начала действовать уникальная программа по благоустройству «Двор, в котором мы живём».
В марте 2011 года Азаров был избран на должность президента Ассоциации городов Поволжья, а в 2012-м — на должность вице-президента Союза российских городов и вице-президента Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Приволжскому федеральному округу.
В течение трех лет, начиная с 2014-го, Дмитрий Азаров представлял интересы нашего региона в Совете Федерации. А в 2017-м указом президента Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.
Дмитрия Азарова называют политиком новой формации, способным консолидировать самых разных людей для решения проблем региона.
Дмитрий Игоревич, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» во главе с генеральным директором Натальей Камбаровой поздравляет Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, новых фундаментальных свершений и успеха во всех начинаниях на благо Самарской области и ее жителей!
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