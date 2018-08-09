В Самарском зоопарке, в следующий четверг, 18 января, состоится праздник в честь юбилея бурого медведя Умки. В Самару он попал совсем малышом весной 1998 года. В 2018 году ему исполняется 20 лет.

«Медведи в неволе в среднем живут 35–40 лет, так …