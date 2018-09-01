В Самаре временно изменилась схема движения транспорта, в связи с празднованием 1 сентября. Ограничения будут действовать во время торжественных линеек СамГТУ, академии Наяновой и СамГУПС.

До 16 часов временно запрещены остановка и стоянка автомобилей по Волжскому проспекту - от Чкаловского спуска …