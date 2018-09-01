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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но 
31 августа 2018, 09:20
В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

Сегодня День Знаний. 1 сентября по всей России в школы пошли 15 с половиной миллионов детей.
В Самаре в эту пятницу зафиксирован абсолютный рекорд за всю новейшую российскую историю по количеству первоклассников. Их почти 14 тысяч человек. Это на 5,5 

1 сентября 2017, 06:04
1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта

1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта

В Самаре временно изменилась схема движения транспорта, в связи с празднованием 1 сентября. Ограничения будут действовать во время торжественных линеек СамГТУ, академии Наяновой и СамГУПС.

До 16 часов временно запрещены остановка и стоянка автомобилей по Волжскому проспекту - от Чкаловского спуска 

1 сентября 2017, 09:30
В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя

В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя

С 22 часов 31 августа до 10 утра 2 сентября самарцы не смогут купить в магазине алкоголь. В пятницу, 1 сентября, в городе и по области будет действовать запрет на продажу в торговых точках спиртных напитков. Ограничение не распространяется на 

31 августа 2017, 09:04
В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

Сегодня, 1 сентября, в День знаний в Самарской области была проведена необычная акцию. Ученики и их родители по пути на торжественные линейки выражали благодарность вежливым водителям, пропускавших их на зебрах, поднятием большого пальца вверх.

В Самаре и Хворостянком районе 
1 сентября 2016, 09:40
День знаний отметили в кадетском корпусе Самары

День знаний отметили в кадетском корпусе Самары

Ряды курсантов пополнили 50 первокурсников в возрасте 10-11 лет. Конкурс в учебное заведение составлял 6,5 человека на место. Абитуриенты прошли психологическое и предметное тестирование, медицинскую комиссию.

Теперь у них впереди 7 лет обучения. В кадетском корпусе они будут жить 
1 сентября 2015, 02:18
Сегодня в Самарской области в школу пошли 300 000 детей

Сегодня в Самарской области в школу пошли 300 000 детей

Сегодня, в первый день осени, по всей стране отмечают День знаний. В Самарской области в школу пошли 300 000 ребят. Из них 33 000 - первоклашки. Это на 700 человек больше, чем в прошлом году. Сейчас на торжественных линейках в 
1 сентября 2015, 11:23
В День знаний 1 сентября в Самарской области усилят меры безопасности

В День знаний 1 сентября в Самарской области усилят меры безопасности

Теме безопасности было посвящено совместное заседание областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое прошло в здании правительства Самарской области в среду, 13 августа.

По всей области 1 сентября будут усилены меры охраны общественного порядка, причем не только в образовательных учреждениях, но 

14 августа 2014, 04:14
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