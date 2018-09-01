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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников
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1 сентября 2017, 06:04
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1 сентября в Самаре ввели временные ограничения для транспорта
В Самаре временно изменилась схема движения транспорта, в связи с празднованием 1 сентября. Ограничения будут действовать во время торжественных линеек СамГТУ, академии Наяновой и СамГУПС.
До 16 часов временно запрещены остановка и стоянка автомобилей по Волжскому проспекту - от Чкаловского спуска …
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1 сентября 2017, 09:30
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В пятницу в Самаре введут ограничение на продажу алкоголя
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31 августа 2017, 09:04
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В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото
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1 сентября 2016, 09:40
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День знаний отметили в кадетском корпусе Самары
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1 сентября 2015, 02:18
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Сегодня в Самарской области в школу пошли 300 000 детей
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1 сентября 2015, 11:23
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В День знаний 1 сентября в Самарской области усилят меры безопасности
Теме безопасности было посвящено совместное заседание областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое прошло в здании правительства Самарской области в среду, 13 августа.
По всей области 1 сентября будут усилены меры охраны общественного порядка, причем не только в образовательных учреждениях, но …
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14 августа 2014, 04:14