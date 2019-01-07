Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех своих зрителей, слушателей и читателей со светлым праздником Рождества Христова! В этот день мы всем вам хотим пожелать мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. С праздником!
|
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.
Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …
|
27 декабря 2018, 10:52
|
В китайском городе запретили праздновать Рождество
Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.
В распоряжении местных властей говорится о том, что местная …
|
19 декабря 2018, 02:37
|
В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе
В немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. По сути, объект представляет собой акриловую пирамиду, покрытую золотыми монетами. Высота сооружения составляет около трех метров. Объект создан компанией Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором. Стоимость елки оценивается …
|
4 декабря 2018, 03:24
|
В Сызрани родился младенец-богатырь
|
10 января 2018, 02:56