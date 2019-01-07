В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.



Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …