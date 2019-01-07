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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.

Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили 
27 декабря 2018, 10:52
В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество

Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.

В распоряжении местных властей говорится о том, что местная 
19 декабря 2018, 02:37
В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе

В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе

В немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. По сути, объект представляет собой акриловую пирамиду, покрытую золотыми монетами. Высота сооружения составляет около трех метров. Объект создан компанией Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором. Стоимость елки оценивается 
4 декабря 2018, 03:24
В Сызрани родился младенец-богатырь

В Сызрани родился младенец-богатырь

7 января в Сызрани родился самый настоящий младенец-богатырь. В день празднования Рождества местную семью пополнил младенец весом 5 килограммов 300 граммов. Он стал самым большим новым жителем города, появившимся на свет во время новогодних каникул.

Как сообщает

10 января 2018, 02:56
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