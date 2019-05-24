25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».
В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания, а также представители школьных СМИ.
Всего будет работать порядка 25 площадок, каждая из которых будет привлекать гостей особенной программой, отражающей главную тему фестиваля - Год театра.
«Жители и гости Самары очень любят и ждут наш уникальный фестиваль. Единственный в своём роде праздник, который дает возможность встретиться читателям, зрителям и журналистам на одной площадке. Мы очень рады, что в фестивале участвуют молодые журналисты, которые делают первые шаги в такой сложной и интересной профессии. В этом году каждая площадка представит творческую программу, посвященную Году театра. Изюминкой фестиваля станет творческое содружество журналистов и артистов самарских театров», – отмечает Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов.
Так как тема фестиваля этого года - «Театр», то всё время на площадке АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» будет расположена выставка костюмов театра САМАРТ. Это будут разноплановые и разножанровые костюмы с ведущих постановок. Активное участие в работе площадки будет принимать Самарское хореографическое училище и его воспитанники. На площадке будут работать театральные мимы, для детей – мастер по аквагриму.
Партнеры площадки: автосалон «Лада Автоцентр на Заводском». Компания выставит на нашей площадке автомобиль, с которым смогут ознакомиться все гости фестиваля и театральные фотозоны.
Среди зрителей разыгрываются подарки от партнеров: соки "Волжский посад", снеки «СтатусГолоден», сертификаты на экскурсии по Самаре, сертификаты на обучение в школу сценической речи, сертификаты в детские развлекательные центры.
Площадка «ТЕРРЫ» начнет работать в 12:00. Помимо прочего, гостей будут ждать конкурсы от ведущих, в которых они разыграют различные призы, выступления брейкдансеров, группы чирлидинга и других коллективов.
|
В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»
В областном центре стартовал фестиваль «Самарское знамя». Мероприятие посвящено событиям освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда самарцы вместе со всей страной оказали поддержку дружественному народу и вручили в дар боевое знамя, изготовленное …
|
18 мая 2019, 12:54
|
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
|
17 мая 2019, 11:05
|
Видео: в Самаре отгремел Салют Победы
|
10 мая 2019, 10:26
|
«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы
|
9 мая 2019, 07:17
|
ТРК «ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем радио!
|
7 мая 2019, 09:49
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»
|
12 февраля 2019, 05:23
|
Фестиваль 404 прошел в Самаре
После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо …
|
8 октября 2018, 06:10
|
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре
|
14 августа 2018, 02:21
Мы Вам перезвоним!