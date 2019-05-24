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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»

В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»

В областном центре стартовал фестиваль «Самарское знамя». Мероприятие посвящено событиям освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда самарцы вместе со всей страной оказали поддержку дружественному народу и вручили в дар боевое знамя, изготовленное 
18 мая 2019, 12:54
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

9 мая все самарцы праздновали День Победы. Основные торжественные мероприятия прошли на площади Куйбышева. В 10 утра там начался парад, в котором приняли участие 27 пеших расчетов и несколько десятков единиц боевой техники. Вечером гостей праздника ожидала концертная программа. Перед 
10 мая 2019, 10:26
«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы

«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы

74 года назад завершилась Великая Отечественная война.
9 мая 2019, 07:17
ТРК «ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем радио!

ТРК «ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем радио!

7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники отрасли связи.
7 мая 2019, 09:49
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары - 2019».

XXII фестиваль «Мир гитары» традиционно пройдёт в Калуге с 27 по 31 мая. За годы существования в нём принимали участие величайшие 

12 февраля 2019, 05:23
Фестиваль 404 прошел в Самаре

Фестиваль 404 прошел в Самаре

После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо 
8 октября 2018, 06:10
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
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