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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась
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24 сентября 2018, 11:00
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«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах
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24 сентября 2018, 09:56
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в …
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19 сентября 2018, 03:55
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
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20 августа 2018, 01:30
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Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти
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13 августа 2018, 08:34