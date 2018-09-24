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Материалы по теме:

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели 
24 сентября 2018, 11:00
«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

В Самарской области полицейские нашли женщину, которая оставила своего годовалого мальчика на озерах. Сейчас он находится в больнице. В пятницу, 21 сентября, житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым малышом. Мужчина рассказал, что обнаружил необычную находку на Алексеевских 
24 сентября 2018, 09:56
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном 
22 сентября 2018, 11:12
В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В пятницу, 21  сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как  сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей 
21 сентября 2018, 11:39
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

В Самарской области стартовала доследственная проверка по факту взрыва в частном доме под Тольятти. Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа в котельной одного из частных домов на улице Рябиновой в поселке Приморский Ставропольского района взорвался неустановленный предмет. 
13 августа 2018, 08:34
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