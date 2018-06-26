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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Материалы по теме:

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

На смену прохладной погоде в Самарскую область пришла сильнейшая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах 30-35-градусов выше нуля. Медики и спасатели советуют избегать больших нагрузок. Предельно осторожными надо быть и за рулем.

Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
25 июня 2018, 02:53
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

4 июня 2018, 11:07
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Вчера, 8 июля, спасатели достали тело 35-летнего мужчины из русла реки Сок в районе железнодорожной станции «Царевщина». По предварительным данным, во время подводной охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, передает поисково-спасательная служба по Самарской области.
9 июля 2017, 05:08
В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В воскресенье, 28 августа, самарские водолазы дважды выезжали на поиски утопленников. Тела погибших подняли со дна Волги и Самары.

Первый вызов поступил в поисково-спасательную службу Самарской области (ПСС) рано утром. В 8 часов 10 минут водолазы начали поисковые работы 
29 августа 2016, 10:13
В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

Вчера, 13 августа, спасатели областной ПСС принимали участие в поисках тел трех утонувших граждан. В числе погибших – двое мужчин и одна женщина.

В 17:50 в Ставропольском районе Самарской области было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Трагедия произошла на одном из водоёмов 

14 августа 2016, 05:56
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