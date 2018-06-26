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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
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25 июня 2018, 03:45
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти
В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
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21 июня 2018, 09:56
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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков
Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, …
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4 июня 2018, 11:07
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте
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9 июля 2017, 05:08
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В реках Самарской области за сутки утонули два человека
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29 августа 2016, 10:13
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина
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14 августа 2016, 05:56