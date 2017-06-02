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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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Из самарских машин начали воровать бензин
Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На …
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1 июня 2017, 07:27
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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой
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24 декабря 2015, 02:46