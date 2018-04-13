Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк для сохранения оборудования.
Расследованием обстоятельств коммунальной аварии занялись сотрудники прокуратуры.
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В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.
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