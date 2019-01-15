6
58
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 
15 января 2019, 04:38
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В понедельник, 7 января, произошел крупный пожар в Автограде. Сигнал о возгорании в Тупиковом проезде в Центральном районе поступил в 18:59. Оказалось, что очевидцы увидели пламя в грузовике. На месте происшествия работали 17 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы 
8 января 2019, 12:38
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

Восстановлено теплоснабжение в жилых домах на улице Мориса Тореза в Самаре. По данным регионального ГУ МЧС, отопление дали в 17:40 в четверг. Напомним, что на улице Мориса Тореза произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. На 
21 декабря 2018, 09:01
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх