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В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
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15 января 2019, 05:28
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В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"
Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться …
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15 января 2019, 05:24
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Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
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15 января 2019, 04:38
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16
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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
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14 января 2019, 10:53
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик
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8 января 2019, 12:38
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе
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21 декабря 2018, 09:01
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10