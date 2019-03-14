Компания «Т Плюс» обратилась к прокурору Самарской области Константину Букрееву с просьбой разобраться в ситуации с теплоснабжением в Сызрани, грозящей срывом отопительного сезона. Долг владельца тепловых сетей города, находящегося в стадии банкротства муниципального «ЖЭС», перед поставщиком энергии превысил 900 млн руб.
У предприятия был статус единой теплоснабжающей организации, летом прошлого года оно вместе со всем имуществом перешло к фирме «Энергетик». Наличие у него статуса ЕТО Минэнерго и ФАС признали незаконным, однако компания до сих пор осуществляет поставки тепла в Сызрани и собирает плату за ресурс.
«Т Плюс» обращает внимание прокурора и на квитанции за тепло и горячую воду от крупнейшей сызранской управляющей компании — «УК „Центр“». Они выставляются населению в этом году, несмотря на то, что потребители должны были перейти на прямые расчеты с МУП. По мнению экспертов, указанные факты могут привести к возбуждению уголовных дел по статьям «мошенничество» и «злоупотребление полномочиями».
|
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
|
13 марта 2019, 12:45
|
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
|
12 марта 2019, 02:43
|
Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
|
7 марта 2019, 10:27
|
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
|
4 марта 2019, 02:22
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
|
28 февраля 2019, 05:06
|
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях
Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ …
|
18 февраля 2019, 12:10
|
СКС ликвидирует колонки на улицах Самары
В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные …
|
14 февраля 2019, 09:56
|
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды
Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, …
|
8 февраля 2019, 12:20
|
В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ
|
30 декабря 2018, 03:51
|
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
|
7 декабря 2018, 12:48
|
Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост
|
17 сентября 2018, 10:33
Мы Вам перезвоним!