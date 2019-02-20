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Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
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20 февраля 2019, 09:47
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Юбилейное увольнение в Тольятти
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20 февраля 2019, 08:05
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 05:16
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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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20 февраля 2019, 10:36
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года
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19 февраля 2019, 09:46
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему
Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют …
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14 февраля 2019, 04:41
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Индексацию тарифов «Платона» отложили
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2 июля 2018, 08:03
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе
В Советском районе Самары произошла коммунальная авария. На Заводском шоссе прорвало теплотрассу. Повреждение на 900-миллиметровой трубе теплоснабжения выявили во вторник, 23 января. Инцидент произошел по адресу: Заводское шоссе, 5 «в». В ликвидации аварии принимают участие 35 человек. На месте работают …
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23 января 2018, 02:28
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В Самаре восстановили теплоснабжение домов на улице Стара-Загора
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19 января 2018, 09:32
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В Новокуйбышевске устранили порыв теплосети на улице Молодежной
В Новокуйбышевске на улице Молодежной устранили порыв теплосети диаметром 400 миллиметров. Специалисты местного территориального управления по теплоснабжению завершили сварочные работы. Ранее сообщалось, что требовалась замена 24-метрового участка трубы.
Во время ремонтных работ потребители получали горячую воду по резервной схеме. …
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16 января 2018, 05:53
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В Новокуйбышевске устраняют порыв теплосети на улице Молодежной
В Новокуйбышевске на улице Молодежной устраняют порыв теплосети диаметром 400 миллиметров. Во вторник, 16 января, его выявили сотрудники территориального управления по теплоснабжению. Аварийной бригаде предстоит заменить 24-метровый участок теплосети. На месте происшествия работают 15 человек, привлечено 11 единиц техники. Завершить …
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16 января 2018, 04:54
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Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию
Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
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25 декабря 2017, 11:43
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