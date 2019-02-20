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Материалы по теме:

Двигатель для второй ступени самарской ракеты

Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил

В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, 
20 февраля 2019, 09:47
Юбилейное увольнение в Тольятти

Юбилейное увольнение в Тольятти

Суд Центрального района Тольятти признал незаконным и отменил распоряжение мэра Сергея Анташева о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора своему бывшему заместителю Виктору Андреянову. Напомню, он был уволен в январе этого года. А через несколько дней подал исковое заявление в 
20 февраля 2019, 08:05
Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

На Самару снова идет снегопад. По данным Приволжского УГМС, осадки возобновятся в этот четверг и продлятся все выходные. Порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает МЧС. Столбик термометра днем будет подниматься почти до нуля. И это 
20 февраля 2019, 07:37
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта 
20 февраля 2019, 04:53
Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Девушки хотят, чтобы парни зарабатывали 500 000₽, но приходится выбирать из тех, кто зарабатывает не больше 20 000₽. Или есть в Самаре парни, которые зарабатывают больше, чем продавец магазина?
 
Специалисты GorodRabot в честь 23 февраля провели исследование - сколько 
20 февраля 2019, 05:31
Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях. 
 
- Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем 
20 февраля 2019, 10:36
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

В Самаре вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке дать взятку полицейскому в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, 1 марта прошлого года самарец в здании отдела полиции №5 передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей - половину суммы взятки. 
19 февраля 2019, 09:46
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Промышленном районе Самары случилось ЧП: в доме №40 по проспекту Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам жильцов четырехэтажного здания, снег с крыши не чистили в этом сезоне ни разу. 

«С потолка текло долго, на жалобы реакции 
19 февраля 2019, 04:20
Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют 
14 февраля 2019, 04:41
Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе

В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе

В Советском районе Самары произошла коммунальная авария. На Заводском шоссе прорвало теплотрассу. Повреждение на 900-миллиметровой трубе теплоснабжения выявили во вторник, 23 января. Инцидент произошел по адресу: Заводское шоссе, 5 «в». В ликвидации аварии принимают участие 35 человек. На месте работают 
23 января 2018, 02:28
В Самаре восстановили теплоснабжение домов на улице Стара-Загора

В Самаре восстановили теплоснабжение домов на улице Стара-Загора

В Самаре ликвидировали коммунальную аварию на улице Стара-Загора. В пятницу, 19 января, к 3:40 утра режим теплоснабжения в 8 и 12 микрорайонах нормализован, сообщила пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 18 января, около 15 часов 
19 января 2018, 09:32
В Новокуйбышевске устранили порыв теплосети на улице Молодежной

В Новокуйбышевске устранили порыв теплосети на улице Молодежной

В Новокуйбышевске на улице Молодежной устранили порыв теплосети диаметром 400 миллиметров. Специалисты местного территориального управления по теплоснабжению завершили сварочные работы. Ранее сообщалось, что требовалась замена 24-метрового участка трубы.

Во время ремонтных работ потребители получали горячую воду по резервной схеме. 
16 января 2018, 05:53
В Новокуйбышевске устраняют порыв теплосети на улице Молодежной

В Новокуйбышевске устраняют порыв теплосети на улице Молодежной

В Новокуйбышевске на улице Молодежной устраняют порыв теплосети диаметром 400 миллиметров. Во вторник, 16 января, его выявили сотрудники территориального управления по теплоснабжению. Аварийной бригаде предстоит заменить 24-метровый участок теплосети. На месте происшествия работают 15 человек, привлечено 11 единиц техники. Завершить 

16 января 2018, 04:54
Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
Определять тарифы отныне станут по такой схеме: поставщик будет регулировать стоимость по согласованию с руководством субъектов и муниципалитетами, исходя из показателей предельной цены. 

25 декабря 2017, 11:43
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