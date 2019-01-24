Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города Елена Лапушкина.
Напомним, 23 января на улице Стара-Загора прорвало тепломагистраль. ЧП случилось в тот момент, когда коммунальщики заполняли систему водой после предыдущей аварии. Восстановительные работы длились всю ночь. На поврежденном участке трубы работники «ПТС» поставили латку размером 500 на 700 миллиметров. Около 15:00 началось планомерное подключение потребителей к теплу.
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