4
15
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани полиция блокировала центральный рынок

В Сызрани полиция блокировала центральный рынок

Сегодня, 8 апреля, утром в Сызрани полиция заблокировала центральный городской рынок. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов были закрыты двое ворот на торговый объект, а также все входы в пристроенные магазины. Подъезды по улице Советской и Лодочному переулку перегородили 
8 апреля 2017, 02:32
Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

В Сызрани расследуют уголовное дело об убийстве. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что наведалась домой к своему сыну, который давно не выходил на связь. Молодой человек, ранее судимый за хранение наркотиков, проживал в квартире на улице Физкультурников. Его дома 

5 апреля 2017, 12:20
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Вчера, 28 января, днем на железнодорожном переезде, расположенном рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево, произошло ДТП. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом, сообщают в группе «Паблик Тольятти» 
29 января 2017, 03:54
В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. 
24 января 2017, 05:40
Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Капитана теплохода могут заставить изменить график движения судна.
Группа туристов обратилась с жалобой в Общественную палату области. Они сообщили, что 18 сентября прибудут в Самару из Казани только в 20.30, то есть через полчаса после закрытия избирательных участков. Ранее турфирма 

12 сентября 2016, 01:14
Теплоход

Теплоход "Восход" отремонтируют за 30 млн рублей

Такую сумму готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование судна на подводных крыльях. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчику предстоит фактически провести капитальный ремонт "Восхода".
В частности, предстоит заменить старый дизельный двигатель на агрегат корейского производства, изготовить или приобрести 

9 сентября 2016, 03:57
В Самаре в День знаний 16-летняя девочка спрыгнула с теплохода в Волгу

В Самаре в День знаний 16-летняя девочка спрыгнула с теплохода в Волгу

Сегодня стало известно об инциденте, случившемся на одном из самарских теплоходов в День знаний, 1 сентября. С палубы прогулочного судна в Волгу спрыгнула 16-летняя девочка, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что теплоход «Москва» 
6 сентября 2016, 03:45
В Самаре спасли женщину, которая спрыгнула в Волгу с теплохода «Москва»

В Самаре спасли женщину, которая спрыгнула в Волгу с теплохода «Москва»

В понедельник, 29 августа, в Самаре с теплохода в Волгу спрыгнула женщина. Потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел напротив Полевого спуска. Сообщение о происшествии спасатели получили в 16 часов 25 минут. Теплоход «Москва» двигался по Волге, когда с него спрыгнула 
30 августа 2016, 09:37
В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры

В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры

Возобновить их создание задумал Минпромторг. В министерстве полагают, что суда можно было бы заказать на верфях "Объединённой судостроительной корпорации" и в дальнейшем использовать на линиях Петербург – Москва, а также Ростов-на-Дону – Москва с заходом в порты Крыма. Такие данные 
25 января 2016, 10:06
На Аляске разбился самолет, девять человек погибло

На Аляске разбился самолет, девять человек погибло

На юго-востоке Аляски разбился экскурсионный одномоторный самолет DeHavilland DHC-3T "Выдра". На его борту находился пилот и восемь туристов, никто не выжил.

Пассажиров круизного лайнера Westerdam компании Holland America Line везли смотреть водопады и фьорды, которых не увидишь с суши. 
26 июня 2015, 02:22
В Самаре задержан теплоход «Борис Полевой»

В Самаре задержан теплоход «Борис Полевой»

В Самарском речном порту был задержан круизный теплоход «Борис Полевой» с 62 пассажирами на борту. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сотрудники судна, принадлежащего одной из туркомпаний Казани, вышли в рейс без необходимого санитарного освидетельствования. Надзорное ведомство инициировало проверку команды теплохода 
12 мая 2015, 03:40
Прокуратура проводит проверку по факту отмены круиза Самара – Керчь - Самара

Прокуратура проводит проверку по факту отмены круиза Самара – Керчь - Самара

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отмены 27 апреля речного круиза Самара - Керчь – Самара. Причина - выявленная перед отплытием неисправность аварийного рулевого привода теплохода «Русь Великая». Собственником судна является пермская фирма «Экспресс Тур». Сейчас оно находится на 
6 мая 2015, 03:53
Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места

Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места

В правительстве Самарской области обсудили вопрос транспортного обеспечения села Рождествено. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин сообщил, что парк судов на воздушной подушке, которые зимой работают на ледовой переправе Самара – Рождествено, пополнила новая машина. Это судно-амфибия «Нептун-23» 

17 октября 2014, 05:01
Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины 
7 апреля 2014, 10:50
Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»

Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»

С 19 декабря закрывается движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено». Как сообщается на сайте регионального министерства транспорта, это связано с тем, что река Волга и Рождественская Воложка уже покрываются льдом и на акватории образуются ледяные заторы.

После установления стабильного 

19 декабря 2013, 10:29
В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина

В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина

Не зарастет народная тропа из села Рождествено в Самару. В этом году ледовую переправу официально не открывали, однако маршрут пользуется популярностью. Здесь и следы от санок - родители рискуют даже жизнями своих детей.

Люди говорят, что прогулка через Волгу - это 

1 февраля 2013, 12:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна