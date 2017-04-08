|
В Сызрани полиция блокировала центральный рынок
|
8 апреля 2017, 02:32
|
Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины
|
5 апреля 2017, 12:20
|
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
|
4 апреля 2017, 06:35
|
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
|
1 апреля 2017, 04:58
|
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото
|
29 января 2017, 03:54
|
В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено
Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. …
|
24 января 2017, 05:40
|
Самарские путешественники боятся опоздать на выборы
|
12 сентября 2016, 01:14
|
Теплоход "Восход" отремонтируют за 30 млн рублей
Такую сумму готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование судна на подводных крыльях. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчику предстоит фактически провести капитальный ремонт "Восхода".
|
9 сентября 2016, 03:57
|
В Самаре в День знаний 16-летняя девочка спрыгнула с теплохода в Волгу
Сегодня стало известно об инциденте, случившемся на одном из самарских теплоходов в День знаний, 1 сентября. С палубы прогулочного судна в Волгу спрыгнула 16-летняя девочка, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Сообщается, что теплоход «Москва» …
|
6 сентября 2016, 03:45
|
В Самаре спасли женщину, которая спрыгнула в Волгу с теплохода «Москва»
|
30 августа 2016, 09:37
|
В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры
|
25 января 2016, 10:06
|
На Аляске разбился самолет, девять человек погибло
|
26 июня 2015, 02:22
|
В Самаре задержан теплоход «Борис Полевой»
В Самарском речном порту был задержан круизный теплоход «Борис Полевой» с 62 пассажирами на борту. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сотрудники судна, принадлежащего одной из туркомпаний Казани, вышли в рейс без необходимого санитарного освидетельствования. Надзорное ведомство инициировало проверку команды теплохода …
|
12 мая 2015, 03:40
|
Прокуратура проводит проверку по факту отмены круиза Самара – Керчь - Самара
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отмены 27 апреля речного круиза Самара - Керчь – Самара. Причина - выявленная перед отплытием неисправность аварийного рулевого привода теплохода «Русь Великая». Собственником судна является пермская фирма «Экспресс Тур». Сейчас оно находится на …
|
6 мая 2015, 03:53
|
Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места
В правительстве Самарской области обсудили вопрос транспортного обеспечения села Рождествено. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин сообщил, что парк судов на воздушной подушке, которые зимой работают на ледовой переправе Самара – Рождествено, пополнила новая машина. Это судно-амфибия «Нептун-23» …
|
17 октября 2014, 05:01
|
Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину
6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины …
|
7 апреля 2014, 10:50
|
Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»
С 19 декабря закрывается движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено». Как сообщается на сайте регионального министерства транспорта, это связано с тем, что река Волга и Рождественская Воложка уже покрываются льдом и на акватории образуются ледяные заторы.
После установления стабильного …
|
19 декабря 2013, 10:29
|
В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина
|
1 февраля 2013, 12:05