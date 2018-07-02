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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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В Самаре 84-летний пенсионер свалился с верхней палубы теплохода и попал в реанимацию
Вчера, 23 июня, в Самаре произошло ЧП на теплоходе «Афанасий Никитин», который следовал по маршруту «Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород», передает «Волга Ньюс». Судно пришвартовалось около 15:30 у 5-го причала речного вокзала.
С третьей палубы на …
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24 июня 2018, 01:53
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»
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20 декабря 2017, 05:05
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До весны: В Самаре закрываются пристани
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25 сентября 2017, 10:43
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Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель
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30 мая 2017, 02:09
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Ребенок появился на свет посреди Волги
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25 мая 2017, 11:27
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Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель
Теплоход "Санкт-Петербург" с пассажирами на борту сель на мель на реке Шексна в Вологодской области. Это чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром. Корабль направлялся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
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17 мая 2017, 03:26
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Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области
Самарский областной суд удовлетворил иск Куйбышевского транспортного прокурора, добивавшегося запрета эксплуатации шести причальных комплексов.
Надзорное ведомство инициировало проверку после несчастного случая на пристани «Солнечная Поляна», который произошел в сентябре 2014 года. При высадке пассажиров речного судна на берег сходной трап отсоединился …
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2 декабря 2014, 02:09
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После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов
Куйбышевская транспортная прокуратура требует закрыть 6 региональных причалов. Два из них находятся в Новокуйбышевске, четыре - в селе Солнечная Поляна. По данным пресс-службы ведомства, Самарское речное пассажирское предприятие использовало объекты незаконно - без регистрации в государственном судовом реестре и без …
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16 октября 2014, 10:03