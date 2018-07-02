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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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«Однако, мать ребенка, (не исключено, что от шока) вела себя 
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Мужчина утонул в пруду под Сызранью

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В Самаре 84-летний пенсионер свалился с верхней палубы теплохода и попал в реанимацию

Вчера, 23 июня, в Самаре произошло ЧП на теплоходе «Афанасий Никитин», который следовал по маршруту «Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород», передает «Волга Ньюс». Судно пришвартовалось около 15:30 у 5-го причала речного вокзала.
 
С третьей палубы на 
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

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В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
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До весны: В Самаре закрываются пристани

До весны: В Самаре закрываются пристани

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график закрытия пассажирских причалов. Уже 2 октября перестанут работать пристани на Барбошиной поляне, на Осипенко, в Зеленой роще и в Винновке. С 23 октября речной транспорт перестанет ходить в Зольное, на Солнечную  и Гаврилову поляны, 

25 сентября 2017, 10:43
Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Пассажирское судно село на мель на Волге в Нижегородской области. На борту теплохода «Очарованный странник» плыло около 150 человек, информируют в региональных экстренных службах.
Все произошло близ населенного пункта Васильсурск. Круизный лайнер шел рейсом из Казани в российскую столицу. На 

30 мая 2017, 02:09
Ребенок появился на свет посреди Волги

Ребенок появился на свет посреди Волги

На борту теплохода «Хирург Разумовский» родился ребенок. В круизе по маршруту Самара – Саратов – Самара одним пассажиром стало больше в 23.30.
Как сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники компании «Спутник-Гермес», малыш появился на свет раньше срока на один месяц. Тем не 

25 мая 2017, 11:27
Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель

Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель

Теплоход "Санкт-Петербург" с пассажирами на борту сель на мель на реке Шексна в Вологодской области. Это чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром. Корабль направлялся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
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Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области

Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области

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Надзорное ведомство инициировало проверку после несчастного случая на пристани «Солнечная Поляна», который произошел в сентябре 2014 года. При высадке пассажиров речного судна на берег сходной трап отсоединился 

2 декабря 2014, 02:09
После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов

После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов

Куйбышевская транспортная прокуратура требует закрыть 6 региональных причалов. Два из них находятся в Новокуйбышевске, четыре - в селе Солнечная Поляна. По данным пресс-службы ведомства, Самарское речное пассажирское предприятие использовало объекты незаконно - без регистрации в государственном судовом реестре и без 
16 октября 2014, 10:03
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