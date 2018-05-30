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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание маршрута «Самара-Ширяево». 27 мая на нем будут работать дополнительные скоростные суда «Восход».

В воскресенье первый теплоход отчалит от речного вокзала в 8:00. Спустя 10 минут, судно уже пришвартуется у пристани «Поляна 
22 мая 2018, 09:26
Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый 

18 мая 2018, 01:25
18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

В Самаре в пятницу, 18 мая, открыт речной маршрут по Волге до пристани Винновка. Общая протяженность маршрута 33 километра. Дорога займет 2 часа 15 минут. До пристани «Винновка» в селе Осиновка речные суда будут ходить только по пятницам, субботам и 
18 мая 2018, 10:41
Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
4 мая 2018, 10:45
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
В следующем году ГЛОНАСС получит опцию

В следующем году ГЛОНАСС получит опцию "быстрого старта"

В следующем году спутниковая система навигации ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта». Суть ее состоит в том, что с помощью данных, которые будут загружаться в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi, пользователи смогут практически моментально определять свои координаты. С момента 
12 января 2018, 11:04
В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".

Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у 
20 декабря 2017, 11:43
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.

Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В 
18 июня 2017, 02:42
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
Посетители смогут только пройтись по палубам и заглянуть во внутренние помещения корабля. Они осмотрят каюты и познакомятся с персоналом 

15 мая 2017, 09:03
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