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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»
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28 мая 2018, 02:30
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День прессы в Струковском парке
Друзья, мы уже ждём вас на площадке "ТЕРРА" (Струковский парк, главная сцена фестиваля, стела М. Горького) с 12.00-15.00
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27 мая 2018, 12:14
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)
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25 мая 2018, 08:01
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27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!
В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы …
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25 мая 2018, 03:01
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Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары
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18 мая 2018, 01:10
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Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области
В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной …
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18 мая 2018, 10:24
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Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»
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23 апреля 2018, 09:22
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Самарскую область на конкурсе «Мисс Россия - 2018» представит девушка из Сызрани
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3 апреля 2018, 10:15
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DFM в Самаре — 14 лет!
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30 марта 2018, 07:00
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Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!
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29 ноября 2017, 06:02
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15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест
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7 ноября 2017, 07:05
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В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!
Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось …
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15 сентября 2017, 04:37
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Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?
Страсти накаляются! Вчера, 11 сентября, на сайте www.trkterra.ru мы закрыли онлайн-голосование конкурса «МИСС БИКИНИ-2017». Но победительница до сих пор не выявлена! Между поклонниками девушек разразилась настоящая онлайн-битва, и в итоге одинаковое количество голосов набрали две участницы – Евгения Давыдова и …
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12 сентября 2017, 03:19
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!
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28 августа 2017, 01:06
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«МИСС БИКИНИ - 2017»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!
Радиостанция «DFM в Самаре» представляет конкурс «МИСС БИКИНИ - 2017». Мы получили массу фотографий от красавиц в купальниках! Голосование стартует сегодня, 9 августа!
Подведение итогов состоится 11 сентября. Приз победительнице - подарочный сертификат в фитнес-клуб «Спортзавод» (абонемент на полгода).
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10 августа 2017, 05:07
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24