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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Телекомпания «Терра» запускает в эфир новый проект

Телекомпания «Терра» запускает в эфир новый проект

В среду, 3 апреля, перед вечерним выпуском новостей смотрите авторскую программу лауреата ежегодной премии «Блогер года» Ольги Пауловой.

Проект «Без паники» - это разговор лицом к лицу со знаковыми для губернии личностями, в котором нет места секретам. Так, сегодня 
3 апреля 2019, 09:48
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре

Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре

В правительстве Самарской области прошла встреча представителей региональных властей с журналистами, которые принимали наиболее активное участие в освещении подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Особо отличившимся работникам прессы, телевидения и 
5 декабря 2018, 02:46
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

В этом году за победу в конкурсе "Мисс Бикини" боролись более 20 человек. Они присылали свои фотографии на сайт trkterra.ru, там же за них голосовали читатели. 
Основная борьба развернулась между двумя 
5 сентября 2018, 11:50
Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
DFM в Самаре — 14 лет!

DFM в Самаре — 14 лет!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. А еще и день рождения DFM в Самаре! 
30 марта 2018, 07:00
Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс 6 декабря 2017 г. первыми увидеть леденящий душу триллер «Счастливого дня смерти» (18+).

«Каждый в университете мечтал попасть на 
29 ноября 2017, 06:02
15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

С 15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест - фестиваль «Новое британское кино». Показы в нашем городе пройдут при информационной поддержке радиостанции DFM в Самаре! Почитателям кино с Туманного Альибиона будет продемонстрировано восемь фильмов - они на языке оригинала – английском, 
7 ноября 2017, 07:05
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