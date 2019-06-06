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Телекомпания «Терра» запускает в эфир новый проект
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3 апреля 2019, 09:48
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре
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5 декабря 2018, 02:46
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду
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5 сентября 2018, 11:50
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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова
На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.
Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками …
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31 августа 2018, 02:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!
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1 июня 2018, 03:10
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DFM в Самаре — 14 лет!
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30 марта 2018, 07:00
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Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!
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29 ноября 2017, 06:02
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15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест
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7 ноября 2017, 07:05
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