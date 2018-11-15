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Материалы по теме:

Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов

Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов

На аукционе Christie's в Женеве ушел с молотка редчайший розовый бриллиант Pink Legacy. Вес камня составляет 19 карат. Его купили за 50 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

О бриллианте известно, что он принадлежал семье Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo 
14 ноября 2018, 01:19
«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» теперь приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта. На одном из символов столицы нашего региона - 190-метровой телебашне ОРТПЦ появился динамический логотип телерадиокомпании, которая 10 ноября отметит 20 лет с момента начала вещания в Самаре.
9 ноября 2018, 01:41
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
В Самаре появится аллея

В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"

В этом году 20-летие вещания отмечают телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское Радио» в Самаре. К этим круглым датам будет приурочена закладка аллеи «ТЕРРЫ» на 4-й очереди набережной рядом с Софийским собором. 23 октября там высадят 10 лип и 10 тополей, не 

22 октября 2018, 06:06
«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

Хочешь выиграть квадротур?  Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь  20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!

Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой 

16 октября 2018, 03:21
Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.

Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но 
12 сентября 2018, 02:04
Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

В субботу, 21 октября, состоится важная акция. Самарцы и гости города смогут оказать посильную помощь малышам и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали в благотворительном фонде «Радость», в гипермаркетах сети «Ашан» пройдет сбор вещей и товаров, в 

20 октября 2017, 12:04
Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место 
17 октября 2017, 01:17
Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин

Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин

Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту, передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».
15 октября 2017, 05:33
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