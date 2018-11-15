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Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов
На аукционе Christie's в Женеве ушел с молотка редчайший розовый бриллиант Pink Legacy. Вес камня составляет 19 карат. Его купили за 50 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
О бриллианте известно, что он принадлежал семье Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo …
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14 ноября 2018, 01:19
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«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта
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9 ноября 2018, 01:41
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"
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22 октября 2018, 06:06
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«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»
Хочешь выиграть квадротур? Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь 20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!
Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой …
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16 октября 2018, 03:21
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Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов
В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.
Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но …
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12 сентября 2018, 02:04
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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58
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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября
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20 октября 2017, 12:04
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Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям
55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место …
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17 октября 2017, 01:17
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Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин
Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту, передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».
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15 октября 2017, 05:33