|
Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
|
6 ноября 2018, 09:22
|
В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот
Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За …
|
6 ноября 2018, 05:53
|
В блогах: доброе дело на асфальте
Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама".
|
6 ноября 2018, 05:41
|
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
|
6 ноября 2018, 04:37
|
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
|
6 ноября 2018, 03:00
|
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
|
6 ноября 2018, 02:26
|
В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней
|
6 ноября 2018, 09:40
|
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
|
2 ноября 2018, 04:34
|
В блогах: ВелоСТО в Самаре
Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – …
|
11 сентября 2018, 06:32
|
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
|
10 сентября 2018, 03:19
|
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
|
5 сентября 2018, 03:03
|
В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде
|
2 августа 2018, 01:29
|
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем
17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.
С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили …
|
17 июля 2018, 11:33
|
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
|
22 мая 2018, 10:24
|
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
|
16 мая 2018, 09:51
|
УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей
Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что …
|
31 января 2018, 07:50