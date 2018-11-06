УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что …