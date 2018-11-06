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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и 
6 ноября 2018, 09:22
В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За 
6 ноября 2018, 05:53
В блогах: доброе дело на асфальте

В блогах: доброе дело на асфальте

Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама". 
"Если это поможет предотвратить хоть одно ДТП и спасти жизнь зазевавшегося пешехода - уже не зря краску потратили. Доброе дело 
6 ноября 2018, 05:41
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней

В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней

В понедельник, 5 ноября, в областной столице нашли 14-летнего подростка. К счастью, история завершилась благополучно. Напомним, что мальчика несколько дней искали семья и волонтеры. Как сообщалось ранее, он ушел из дома в пятницу, 2 ноября, и с тех пор не 
6 ноября 2018, 09:40
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В блогах: ВелоСТО в Самаре

В блогах: ВелоСТО в Самаре

Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – 
11 сентября 2018, 06:32
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В среду, 1 августа, в Тольятти 58-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi ASX по улице Матросова в сторону набережной Комсомольского района. В 17:30 напротив дома № 38-а по Коммунистической на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова автомобилист сбил 15-летнего 
2 августа 2018, 01:29
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.

С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили 

17 июля 2018, 11:33
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, 

22 мая 2018, 10:24
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что 

31 января 2018, 07:50
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