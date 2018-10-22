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Материалы по теме:

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что 
22 октября 2018, 08:19
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы советские мультфильмы. На них выросло уже не одно поколение, во многом благодаря потрясающей работе актеров, озвучивавших героев. За них всегда хочется радоваться и переживать. Мы решили подготовить небольшой тест, чтобы вы смогли 
4 сентября 2018, 12:12
Про Ждуна снимут российский мультфильм

Про Ждуна снимут российский мультфильм

Компания CD Land приобрела у художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом глава фирмы Юрий Цейтлин рассказал журналистам.
По словам руководителя, различным компаниям станут предлагать образ Ждуна для выпуска товаров 

6 июля 2017, 02:04
Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»

Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»

Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.
Хронометраж одного эпизода — 6,5 минуты. Продолжение анимационного 

2 июня 2017, 11:21
Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии

Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии

Как рассказывают зарубежные СМИ, анимационную ленту о Владимире Путине намерены снять в Финляндии. По замыслу авторов проекта, президент России предстанет перед зрителями человеком, мечтающим о профессии тореодора.
Финский режиссер Катариина Лиллквист рассказала журналистам о предстоящей работе над картиной. В настоящее 

6 марта 2017, 09:27
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