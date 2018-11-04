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СОБР Росгвардии отмечает 26-летие
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8 октября 2018, 03:45
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Самаре исполнилось 432 года со дня основания
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10 сентября 2018, 11:54
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В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)
Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают …
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8 сентября 2018, 10:53
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«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре
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2 августа 2018, 10:30
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Самарская область отметила День народного единства - 2017
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7 ноября 2017, 01:19
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравляет с Днем народного единства
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравляет жителей округа с Днем народного единства.
«Сила нашего государства, залог его процветания и развития заключается в единстве народов. На протяжении многих лет Приволжье является примером мирного и плодотворного сосуществования людей …
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3 ноября 2017, 03:44
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Накануне Дня народного единства россияне напишут большой этнографический диктант
Накануне Дня народного единства россияне участвуют в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Для этого подготовлено свыше 2500 площадок. В лидерах оказались столичный регион, Удмуртия, Якутия и т.д..
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3 ноября 2017, 03:27
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Самара готовится к празднованию Дня народного единства
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3 ноября 2016, 03:41