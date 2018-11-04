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СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

8 октября у бойцов элитного спецподразделения профессиональный праздник.
8 октября 2018, 03:45
Самаре исполнилось 432 года со дня основания

Самаре исполнилось 432 года со дня основания

В минувшие выходные Самара отметила День города. По официальным данным, областной столице исполнилось 432 года. Торжественные мероприятия в течение трех дней проходили в Струковском саду и на всех городских площадях. На набережной работала юбилейная площадка телерадиокомпании ТЕРРА - напомним, в 
10 сентября 2018, 11:54
В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Самарская область отметила День народного единства - 2017

Самарская область отметила День народного единства - 2017

4 ноября на главной площади Самары отмечали День народного единства.
7 ноября 2017, 01:19
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравляет с Днем народного единства

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравляет с Днем народного единства

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравляет жителей округа с Днем народного единства.

«Сила нашего государства, залог его процветания и развития заключается в единстве народов. На протяжении многих лет Приволжье является примером мирного и плодотворного сосуществования людей 
3 ноября 2017, 03:44
Накануне Дня народного единства россияне напишут большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства россияне напишут большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства россияне участвуют в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Для этого подготовлено свыше 2500 площадок. В лидерах оказались столичный регион, Удмуртия, Якутия и т.д..
Тест подразумевает освещение 30 вопросов. Из них 20 федеральных, которые являются общими 

3 ноября 2017, 03:27
Самара готовится к празднованию Дня народного единства

Самара готовится к празднованию Дня народного единства

Уже завтра в Самаре, как и по всей России, отметят День народного единства. История праздника уходит корнями в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В 8 утра на площади 

3 ноября 2016, 03:41
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