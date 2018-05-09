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Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 9 мая 2018 года
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9 мая 2018, 12:04
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9 мая 1945 года в Куйбышеве (ВИДЕО)
Ночь ещё стояла над городами Поволжья, когда в квартирах и на улицах послушались всем знакомые позывные советской радиостанции...Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил...
Журналисты во все времена официальную информацию узнавали и узнают несколько раньше остальных. Поэтому к …
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8 мая 2018, 10:08
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В канун Дня Победы активизируются мошенники
Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …
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7 мая 2018, 08:01
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Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре
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7 мая 2018, 12:29
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Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая
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4 мая 2018, 04:15
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45