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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 9 мая 2018 года

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 9 мая 2018 года

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В этом году перед зрителями пройдут 27 

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9 мая 1945 года в Куйбышеве (ВИДЕО)

9 мая 1945 года в Куйбышеве (ВИДЕО)

Ночь ещё стояла над городами Поволжья, когда в квартирах и на улицах послушались всем знакомые позывные советской радиостанции...Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил...

Журналисты во все времена официальную информацию узнавали и узнают несколько раньше остальных. Поэтому к 
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В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

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Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

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Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Жители Самары и гости города смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из них пройдет сегодня, 4 мая, в 8 часов вечера на площади Куйбышева. А в субботу, 5 мая в 

4 мая 2018, 04:15
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
4 мая 2018, 02:45
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