«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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7 мая 2017, 09:08
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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6 мая 2017, 10:39
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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5 мая 2017, 04:11
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Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»
В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят …
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5 мая 2017, 01:26
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Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт
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17 февраля 2017, 05:41
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"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина
В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
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25 января 2017, 06:10
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Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM
Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом …
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10 января 2017, 03:45
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2016, 01:05
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ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM
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5 мая 2016, 03:24
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ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM
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25 апреля 2016, 03:58
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Актеры фильма «Училка» станут гостями «Русского радио» в Самаре
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13 ноября 2015, 12:56
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
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7 мая 2015, 02:21
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Николай Меркушкин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио
Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Впервые эта дата была торжественно отмечена в 1925 году и приурочена к 30-летию первого сеанса радиосвязи, который провёл российский физик Александр Попов. В преддверии праздника губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил представителей радиокоммуникационной отрасли …
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7 мая 2014, 11:07
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Сегодня в России отмечают День радио
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7 мая 2013, 12:13