«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Сегодня в России отмечают День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в нашей стране в мае 1925 года. Хотя само радио было изобретено несколько лет раньше. 7 мая 1895 года на историческом …