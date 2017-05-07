«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

7 мая 1945 года. 1416-й день войны. 

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ. 
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 
7 мая 2017, 09:08
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!

6 мая 1945 года. 1415-й день войны.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив, заняли на острове города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. Войска 
6 мая 2017, 10:39
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

5 мая 2017 года. 26 294 дня без войны.
Сотрудники Телерадиокомпании «ТЕРРА»  включились в общественную акцию «Георгиевская ленточка».
5 мая 2017, 04:11
Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

18 февраля, в субботу, в 15:00 гостем программы «Стол заказов» «Русского радио в Самаре» будет известный певец Митя Фомин. Артист приезжает в Самару с концертом в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
17 февраля 2017, 05:41

"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина

В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
Проект "Звезды русского радио" - всероссийский. Концертные туры уже прошли в десятках 

25 января 2017, 06:10
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2016, 01:05
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией

ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM

А ты участвуешь в акции #РЕКОРДПОБЕДЫ? Сотрудники "ТЕРРЫ" уже разминаются. Присоединяйся!

Хочешь выиграть уикенд в загородном доме на компанию из 10 человек? Не ленись, бери в руки телефон и #отжимайсядопобедного. Автору самого интересного (крутого, яркого, брутального и т.д.) видео 
5 мая 2016, 03:24
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией

ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре приглашают вас принять участие в уникальной общероссийской патриотической акции #РЕКОРДПОБЕДЫ. В 150 городах России в этот день активисты сделают 25 тысяч 933 отжимания - по одному за каждый прожитый мирный день с момента 

25 апреля 2016, 03:58
Актеры фильма «Училка» станут гостями «Русского радио» в Самаре

Актеры фильма «Училка» станут гостями «Русского радио» в Самаре

В воскресенье, 15 ноября, гостями программы «Стол заказов» на «Русском радио» в Самаре станут актеры фильма «Училка» - Ирина Купченко и Андрей Мерзликин. Предпоказ картины состоится в тот же день в кинотеатре «Киномакс» (ул. Аэродромная, 47а, «Аврора Молл», 4-й этаж). 
13 ноября 2015, 12:56
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Сегодня, 7 мая, в России - праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Впервые День радио торжественно отметили в 1925 году в честь 30-летия первого сеанса радиосвязи, который провёл российский физик Александр Попов.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и 
7 мая 2015, 02:21
Николай Меркушкин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио

Николай Меркушкин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио

Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Впервые эта дата была торжественно отмечена в 1925 году и приурочена к 30-летию первого сеанса радиосвязи, который провёл российский физик Александр Попов. В преддверии праздника губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил представителей радиокоммуникационной отрасли 

7 мая 2014, 11:07
Сегодня в России отмечают День радио

Сегодня в России отмечают День радио

Сегодня в России отмечают День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в нашей стране в мае 1925 года. Хотя само радио было изобретено несколько лет раньше. 7 мая 1895 года на историческом 

7 мая 2013, 12:13
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