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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

16 января 2017, 01:13
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

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«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!

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Мы желаем вам будить пространство своими новаторскими идеями, обрести настоящие "крылья удачи", добавить в вашу жизнь огня и украсить ее переливами красок.
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"ТЕРРА" поздравляет Наталью Камбарову!

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Новая победа

Новая победа "ТЕРРЫ"

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Продолжается совместный благотворительный проект телерадиокомпании "ТЕРРА" и «Русфонда». За полтора года его реализации общими усилиями удалось собрать более 2 миллионов рублей на лечение 70 тяжелобольных детей Самарской области. Следующим стал тольяттинец Арсений Боровик. Ему нет и двух лет, но у 

8 июля 2014, 03:38
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