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«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!
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14 февраля 2017, 05:42
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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16 января 2017, 01:13
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Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM
Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом …
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10 января 2017, 03:45
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«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!
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31 декабря 2016, 10:48
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"ТЕРРА" поздравляет Наталью Камбарову!
Сегодня, 7 ноября, – день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой. Созданная в 1998 году телерадиокомпания под её руководством превратилась в крупнейший региональный холдинг электронных СМИ.
Работа Натальи Камбаровой и её команды отмечена большим количеством наград профессиональных сообществ. …
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7 ноября 2016, 12:30
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Новая победа "ТЕРРЫ"
Наш корреспондент Леонид Кошман стал лауреатом федерального конкурса журналистских работ "Правда и Справедливость", организованного Общероссийским народным фронтом. Его спецрепортаж о засилье браконьерства в Самарской области признан одним из лучших в своей номинации.
Всего же обладателями дипломов стали 300 работников печатных …
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5 апреля 2016, 05:05
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«Русфонд» и телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжают помогать детям
Продолжается совместный благотворительный проект телерадиокомпании "ТЕРРА" и «Русфонда». За полтора года его реализации общими усилиями удалось собрать более 2 миллионов рублей на лечение 70 тяжелобольных детей Самарской области. Следующим стал тольяттинец Арсений Боровик. Ему нет и двух лет, но у …
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8 июля 2014, 03:38