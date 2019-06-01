Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех самарцев с началом лета и Днем защиты детей. Пусть каждый новый день в их жизни будет радостным и интересным. А родителям желаем быть добрыми, чуткими и терпеливыми.
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»
25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».
В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии …
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24 мая 2019, 01:39
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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Видео: в Самаре отгремел Салют Победы
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10 мая 2019, 10:26
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«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы
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9 мая 2019, 07:17
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В День защиты детей глава Самары побывал в парке Гагарина
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2 июня 2014, 06:11
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В Самаре пройдут концерты, приуроченные ко Дню защиты детей
В областной столице пройдут мероприятия в честь Дня защиты детей, сообщает городская администрация. Организатором является самарское Всероссийское общество инвалидов.
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27 мая 2014, 02:42
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