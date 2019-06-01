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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».

В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии 

24 мая 2019, 01:39
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

9 мая все самарцы праздновали День Победы. Основные торжественные мероприятия прошли на площади Куйбышева. В 10 утра там начался парад, в котором приняли участие 27 пеших расчетов и несколько десятков единиц боевой техники. Вечером гостей праздника ожидала концертная программа. Перед 
10 мая 2019, 10:26
«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы

«ТЕРРА» поздравляет самарцев с Днем Победы

74 года назад завершилась Великая Отечественная война.
9 мая 2019, 07:17
В День защиты детей глава Самары побывал в парке Гагарина

В День защиты детей глава Самары побывал в парке Гагарина

В первый день лета весь мир отметил Международный день защиты детей. В Самаре 1 июня для юных жителей работали сразу несколько интерактивных площадок.

Главными гостями праздника в парке Гагарина стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Юный артист Артем Товчинников, несмотря на то, 

2 июня 2014, 06:11
В Самаре пройдут концерты, приуроченные ко Дню защиты детей

В Самаре пройдут концерты, приуроченные ко Дню защиты детей

В областной столице пройдут мероприятия в честь Дня защиты детей, сообщает городская администрация. Организатором является самарское Всероссийское общество инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями 28 мая в 12:00 состоится концертная программа во Дворце ветеранов на ул. М. Тореза. Перед маленькими 

27 мая 2014, 02:42
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