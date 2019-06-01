В День защиты детей глава Самары побывал в парке Гагарина В первый день лета весь мир отметил Международный день защиты детей. В Самаре 1 июня для юных жителей работали сразу несколько интерактивных площадок. Главными гостями праздника в парке Гагарина стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Юный артист Артем Товчинников, несмотря на то, …